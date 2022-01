Von digitaler Transformation bis zur Zukunft der Innenstädte

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Marketing Community Bodensee (MCB) hat viel vor. Sie startet, nach zwei herausfordernden Jahren mit Lockdown und Pandemie, optimistisch einen neuen Streifzug durch die Bodenseeregion und Oberschwaben. Dabei hat sie interessante Unternehmen und anspruchsvolle Themen rund um das Marketing im Blick.

Die Digitalisierung spielt in der diesjährigen Veranstaltungsreihe eine wichtige Rolle, daneben aber auch durchaus haptische Erlebnisse. Programmchefin Gaby Rottmaier stellte im Graf-Zeppelin-Haus – dem neuen Treffpunkt der MCB – das attraktive Club-Programm 2022 vor, zu dem neben den Mitgliedern stets auch deren Partner, Interessierte und Freunde der Community eingeladen sind. Die Inhalte sind aktuell und beleuchten „Marketing“ von allen Seiten. Es gibt Fachvorträge wie „Digitales Tracking – wer kennt alles meine Daten“ am 17. Februar, oder das Format „Marketing vor Ort“ mit „Betriebscatering… von Hand mit Herz“ am 29. März und „Lasst Blumen sprechen – wie gelingen Marketing und Logistik mit saisonalen Schwerpunkten“ am 26. April, um nur einige Herauszugreifen. Auf die Podiumsdiskussion in der Spielbank Lindau am 21. September, mit Referenten aus Wissenschaft, Kultur- und Stadtmarketing sowie Handel, freue sich die Programmchefin besonders; denn das Thema „Future City – wie sich stationärer Handel und Städte verändern müssen“, dürfte in Zeiten vereinsamender Innenstädte von höchstem Interesse sein. Für Gäste bedeuten die Veranstaltungen spannenden Einblicke in Firmen, zu denen sie sonst niemals Zugang hätten. Mitglieder profitieren vom wertschätzenden „Wir-Gedanken“ in der Community – sie erleben neue Impulse, wertvollen Austausch, gesellige Kommunikation, Wissensvermittlung und ein starkes Netzwerk aus Gleichgesinnten, die gerne bereit sind, freundschaftlich ihr Knowhow zu teilen.

Mehr Informationen und Programm unter www.mcbbodensee.de