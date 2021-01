Mit einem Totalschaden in Höhe von rund 10 000 Euro endete am Mittwoch gegen 19.15 Uhr auf der Kreisstraße 7729 ein Verkehrsunfall: Eine 33-jährige Autofahrerin war laut Polizeibericht in Richtung Ailingen unterwegs und kam vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit von der glatten Straße ab. Das Auto blieb in einer Obstplantage stehen. Die Autofahrerin blieb unverletzt.