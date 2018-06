Zirkus in der Bodensee-Schule: Im Manegentheater, bekannt als St.-Martins-Saal, haben 120 Kinder sechs Vorführungen für insgesamt mehr als Tausend Zuschauer präsentiert. Die Artisten, allesamt Dritt-, Viert-, Fünft- und Sechstklässler, hatten sich im September für die Zirkus-Gruppe entschieden und arbeiteten seit Montag vergangener Woche gezielt an ihren Nummern.

Der Balanceakt der weißen Schlafmützen auf dem Hochseil ist nur einer von vielen Höhepunkten der Aufführungen. Von zwei Flöten und zwei Geigen werden die Schlafwandler live begleitet: „Der Mond ist aufgegangen“. Fetziger geht es zu, wenn die Clowns über das Seil balancierten. Ihre Beine werden zu Wackelpudding und ihre Höhenangst ist dem ganzen Körper, aber vor allem dem mimischen Spiel abzulesen. Dabei liegt das Seil doch auf dem Boden.

Durch das einstündige Programm führt ein eleganter Zauberer, begleitet von seinem tollpatschigen Assistenten, einem Clown mit Strubbelhaar. Ein kleiner Plüschtiger ängstigt den Clown. „Kommen hier auch Tiere?“ fragt eins der Kindergartenkinder. Ja sicher. Schon rollen zwei Tigerkinder über Walzen, machen Männchen und am Ende tragen sie sogar ihren indischen Dompteur auf dem Rücken. Die Clowns verwandeln die gleichen Walzen zu Trommeln. Nicht nur auf diesen Walzen, sondern auch auf immer kleineren Kugeln balancieren die schnellen Füße der Artisten.

Das Publikum ist verzaubert

Cool und lässig sind die Jungs mit Flowersticks, Diabolos und Stäben. Mit Sitzgelegenheiten, die auch jongliert werden können, präsentiert sich die Hockergruppe. Poetisch geht es bei den Luftartistiknummern zu: Vier Trapeze werden von der Decke gelassen und die Kinder schwingen sich in luftiger Höhe in vielfältigen Variationen.

Am Artistikring wird eine zarte Nummer präsentiert. Nun werden vier gelbe Vertikaltücher heruntergelassen, bis sie den Manegenboden berühren. Junge Künstler steigen hinein, klettern in die Höhe und lassen in dem dehnbaren Stoff ständig wechselnde Figuren und Formen entstehen. Spätestens jetzt ist das Publikum verzaubert.

Nach dem Finale gibt es langen und kräftigen Applaus von den Zuschauern.