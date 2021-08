Von der Kneipe geht’s direkt in die Ausnüchterungszelle

Ein 35-jähriger Mann hat in der Nacht von Montag auf Dienstag in einer Gaststätte in Friedrichshafen für Ärger gesorgt. Wie die Polizei schreibt, wollte der ungebetene Gast trotz Aufforderung des Betreibers nicht gehen, weshalb die Polizei zur Untersützung gerufen wurde. Da der ziemlich betrunkene Mann die Nachtruhe der Anwohner lautstark störte, erteilten ihm die Beamten einen Platzverweis.

Da der Betrunkene sich weigerte, die Örtlichkeit zu verlassen und ich obendrein auch uneinsichtig zeigte und somit von weiteren Störungen ausgegangen werden musste, nahmen ihn die Polizisten schlussendlich in Gewahrsam. Auf den 35-jährigen Mann kommen nun die Übernachtungskosten und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige zu, heißt es im Polizeibericht weiter.