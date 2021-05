Von der Babykost zum Essen am Familientisch

Praktische Anregungen und alltagsnahe Tipps für den Übergang von der Babykost zum gemeinsamen Essen am Familientisch gibt es beim Online-Vortrag des Landwirtschaftsamtes Bodenseekreis am Donnerstag, 20. Mai. Von 20 bis 21.30 Uhr zeigt Ulrike Maier, Referentin der Landesinitiative Bewusste Kinderernährung (BeKi), zudem auf, wie man mit Essen und Trinken das Kind fördern kann. Für das Kind und die Familie beginnt eine spannende Zeit, wenn das Baby sich für richtiges Essen interessiert: Selber Essen und Trinken zu lernen, Lebensmittel mit allen Sinnen genießen und gemeinsame Mahlzeiten kennenzulernen sind echte Herausforderungen, aber auch lohnenswerte Stationen im Familienalltag. Die Initiative BeKi trägt die Kosten der Veranstaltung, sodass der Vortrag für die Teilnehmenden kostenfrei ist. Anmeldungen sind bis spätestens 17. Mai erforderlich an landwirtschaftsamt-bildung@bodenseekreis.de.