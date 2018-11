Das Stück „Fette Männer im Rock“ feiert am Samstag, 24. November, Premiere im Theater Atrium am Fallenbrunnen 17 in Friedrichshafen. Laut Vorschau geht dabei nicht den Marianengraben, auch nicht in den St. Andreas-Graben, sondern noch viel tiefer hinab, nämlich in menschliche Abgründe. „Gähnend schwarz, bösartig, abartig, unartig“, heißt es in der Pressemitteilung. Die Handlung: Eine Mutter und ihr elfjähriger Sohn sind die einzigen Überlebenden eines Flugzeugabsturzes auf einer einsamen Insel. Dort entwickeln sich ungeahnte Energien und Verhaltensmuster, die dem Zuschauer Gänsehaut bereiten dürften. Fünf Jahre gehen ins Land, bis die beiden schließlich gerettet werden und den Vater besuchen, der es sich inzwischen mit seiner Affäre eingerichtet hat. Das Publikum werde von den Spielern in skurrile und unglaubliche Welten entführt und könne sich an der Spitzfindigkeit der Autoren, dem Witz und Sarkasmus, an Ironie und Komik und an der letztlich doch unbestechlichen Menschlichkeit der Szenarios erfreuen, so die Vorschau.