Von Corona nicht so hart getroffen wie andere Vereine

Beim Segel-Motorboot-Club Friedrichshafen (SMCF) läuft aktuell das Sportangebot fast normal, und auch die Mitgliederversammlung konnte im zweiten Anlauf stattfinden, berichtet der Verein. Ursprünglich war sie auf Ende März terminiert.

SMCF-Präsident Ralf Steck verlieh acht Mitgliedern eine Ehrennadel für 25 Jahre sowie jeweils vier Mitgliedern für 30 und 40 Jahre Vereinszugehörigkeit. Vizepräsident Uwe Eggeling wurde von Werner Feiri, Vizepräsident beim Sportkreis Bodensee, mit der silbernen Ehrennadel des WLSB (Württembergischer Landes-Sportbund) ausgezeichnet. Eggeling dient dem Verein seit fast 20 Jahren als Vorstandsmitglied und arbeitet in vielen anderen Positionen mit. Zum Ehrenmitglied ernannt wurde Herbert Dengler, der seit vielen Jahren in der gemeinsamen Jugendausbildung mit dem WYC tätig ist.

Da die Sportsaison im SMCF sowieso erst so richtig Ende April beginnt, waren die Auswirkungen des Corona-Lockdowns auf den Verein nicht so hart wie in manch anderem Sportverein. Der Wirt des Vereinsheims wurde während der Schließung von der Pacht befreit. Inzwischen ist die „Schussen“ wegen der vielen Plätze an der frischen Luft am Hafen wieder sehr beliebt. Viele Veranstaltungen mussten trotzdem ausfallen, von der Graf-Zeppelin- und der Clubregatta über Ausfahrten bis hin zu Arbeitsdiensten an den Booten, die meist beginnen, sobald die Temperaturen ausreichend hoch sind. So war die Renovierungszeit für die Clubboote in diesem Jahr sehr kurz. Auch die Ausbildung musste lange pausieren und wurde erst Mitte Juni wieder aufgenommen.

Steck erläuterte das vom Vorstand entwickelte Zukunftskonzepte für den SMCF. Dazu gehört die Neuordnung der Clubflotte – es wurden schon zwei alte und selten genutzte Boote abgestoßen. In Zukunft stehen den Mitgliedern ein komfortables Fahrtensegelschiff und zwei sportliche Allroundboote zur Verfügung.

Zudem strebt Steck die Etablierung der Sportart Jugend-Motorbootslalom an, einer Geschicklichkeitsdisziplin für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 27 Jahren. In einem Trainingslager 2021 will der SMCF die Möglichkeiten und Attraktivität dieser Sportart testen.

Vizepräsident Uwe Eggeling wurde im Amt bestätigt. Fabian Groß wurde zum Vorstand Finanzen gewählt, Frederic Dumser zum Vorstand Technik. Mit Julia Grötzinger als Vorständin Jugend und Konstanze Brunckhorst als Vorständin Sport zogen – zusätzlich zu Schriftführerin Christine Steck - zwei Frauen in den SMCF-Vorstand ein. Ella Breins wurde zur Leiterin der Abteilung Motorboot gewählt.