Die Sonderausstellung „Kult! auf dem Schulhof“ hat am Samstag, 24. Februar, von 14 bis 17 Uhr, im Schulmuseum Friedrichshafen Finissage.

Nach acht Monaten soll die Ausstellung mit einer letzten Führung sowie einem Spielenachmittag beendet werden, heißt es in einer Mitteilung. Es soll noch einmal zurückgeblickt und ein letztes Mal mit den Besuchern erkundet werden, was Kult für Schulkinder war und ist. Bei der Sonderführung um 14.15 Uhr lädt Museumsleiterin Friederike Lutz dazu ein, noch mal einen Blick auf die teils kuriosen Exponate wie bunte Trolle, alte Poesiealben und vieles mehr zu werfen. Auch die kurzen Filmbeiträge, die in Kooperation mit dem Spielehaus, der Schule Fischbach und der Ludwig-Dürr-Schule entstanden waren, werden erneut zu sehen sein. Eine besondere Kooperation greift den Kult rund um das Spielen auf: Gemeinsam mit dem Comic- und Spieleladen „Seetroll“ lädt das Schulmuseum zum Spielenachmittag von 14 bis 17 Uhr, bei dem große und kleine Besucher kultige Spieleklassiker wie „Mensch, ärgere dich nicht!“, „Uno“ oder „Sagaland“ ausprobieren und miteinander spielen können. Der Eintritt zur Finissage der Sonderausstellung „Kult! auf dem Schulhof“ ist frei.