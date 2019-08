Von Bibi Blocksberg bis zum American Football

Die Hälfte der Ferienzeit ist um, das heißt aber auch, dass die Aktion Ferienspiele auf dem Freizeitgelände Weilermühle bald zu Ende sind. Am Freitag, 23. August, ist der letzte Tag der Aktion Ferienspiele, die in Trägerschaft des katholischen Jugendreferats der Gesamtkirchengemeinde Friedrichshafen in Kooperation mit der Stadt veranstaltet wird. Mehr als 400 Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren haben davon profitiert.

Die Kinder sind in zwei Gruppen unterteilt. Die A-Gruppe nutzt das Angebot während der ersten zwei Sommerferienwochen (die SZ berichtete) und die B-Gruppe verbringt ihre Freizeit während der dritten und vierten Ferienwoche auf dem Gelände. Neben den täglichen pädagogischen Angeboten gibt es jeweils einen Projekttag.

„Normalerweise sind die Kinder in Gruppen unterteilt“, erklärt Lukas Bauer vom Leitungsteam den Ablauf. Das richtet sich nach dem Alter der Kinder, um jeder Altersgruppe eine bedarfsgerechte Erlebnisfreizeit anbieten zu können. Doch am Projekttag ist alles anders. Hier können sich die Kinder über Altersgrenzen hinweg für einzelne Projekte anmelden. „Wir achten natürlich schon darauf, dass die jeweilen Angebot die Kinder nicht überfordern“, so Bauer. Ein Sechsjähriger könne beispielsweise nicht beim American Football teilnehmen, da es hier auch schon mal rauer zugehen könne. „Das heißt natürlich nicht, dass hier die Teilnehmer sich hier gegenseitig umrennen oder umschubsen dürfen“, aber die Spielregeln seien für die jüngeren Teilnehmer eben nicht geeignet. Doch im Großen und Ganzen stehen alle Angebote jedem zur Auswahl. Darunter sind sportliche Aktionen, Forschergruppen oder auch Kreativangebote.

Den Kindern gefällt’s. Dabei regnet es an ihrem Projekttag Bindfäden, doch das ehrenamtliche Betreuerteam hat für nötige Überdachungen gesorgt. Da die 170 Kinder der B-Gruppe offensichtlich jede Menge Spaß haben bewahrheitet sich das Sprichwort: „Es gibt kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung“. Deshalb lassen sich die Kinder in Gummistiefeln und Regenjacken von der Schlechtwetterfront nicht sonderlich beeindrucken, sondern sind mit Elan bei der Sache.

Die zehnjährige Maya ist zum ersten Mal dabei und schwärmt von den Aktionsspielen. „Ich war auch schon mal im Tenniscamp“, erklärt sie, aber dort habe man eben nur Tennis gespielt oder sei schwimmen gegangen. „Hier kann man so viel machen. Im nächsten Jahr möchte ich auf jeden Fall wiederkommen.“ Sie hat sich für die Gruppe „Graffiti-Sprayen“ angemeldet. Ebenso wie die achtjährige Marie, die stolz ihr erstes selbst gespraytes Mundschutztuch zeigt.

Für Emily, Fiona und Melissa geht es in die Welt der Fantasie. In der „Bibi-Blocksberg-Gruppe“ haben die Kinder Hexenbesen gebastelt – aus einem Stecken und Stroh: „Die brauchen wir“, erklärt die achtjährige Emily todernst, denn damit soll es auf den Blocksberg gehen. „Die Mutter von Bibi will sich in einen Menschen umzaubern lassen und Bibi will sie überzeugen, das nicht zu tun. Leider hat Bibi einen Tee getrunken und ist davon eigeschlafen“, erklären die drei Mädchen mit ernster Miene. Deshalb macht sich das Helferteam auf den Weg, um die Mutter davon zu überzeugen, dass ein Hexenleben doch viel besser ist. Fehlt nur noch das Zauberbuch, aber auch das wird im Team „Bibi Blocksberg“ noch gebastelt. Sehr pragmatisch gehen dagegen die Kinder in der Modegruppe vor. Sie batiken T-Shirts, Socken, Pullis oder Bettlaken und verzaubern langweilig weiße Kleidung in peppig-bunte Stoffteile. Hier ist auch die neunjährige Saskia dabei. „Ich bin schon seit drei Jahren dabei. Das ist total toll hier“, sagt sie und läuft gleichzeitig auf Krücken, weil sie sich vertreten hatte. „Aber das ist total egal. Ob Regen oder Krücken – ich komme jeden Tag. Hier kriegt mich keiner weg“, strahlt sie übers ganze Gesicht. Auch die Forschergruppe lässt sich vom Regen nicht sonderlich beeindrucken, sondern stehen entsprechend ausgerüstet in der Rotach, um Kleinstlebewesen zu erforschen. Auf dem gesamten Gelände herrscht reges Treiben. Überall springen oder laufen Kinder, auch welche die keine Zeit haben, „weil ich jetzt zur Schnitzeljagd muss“.

Da hat die „Willi Wonka“-Gruppe schon mehr Sitzfleisch. Muss sie auch, denn hier werden individuelle Schokoladen hergestellt. Der zehnjährige Elias möchte Schokolade für seine Mutter machen. „Da kommen zerbröselte Oreo-Kekse und bunte Streusel rein“, beschließt er.

Die Kinder haben zwei aufregende Wochen hinter sich. Jeden Tag von 9 bis 16 Uhr haben sie ein abwechslungsreiches Programm erlebt und „auch das Essen ist echt lecker“, versichert Saskia mit Nachdruck.