Von Auto angefahren: Radler verletzt sich an Handgelenk und Schulter

An der Straße am Flughafen hat am Mittwoch um kurz vor 18 Uhr ein Auto einen Radfahrer erfasst. Laut Auskunft der Polizei zog sich der Radfahrer dabei schwere Verletzungen an der Schulter und am Handgelenk zu.

Wie die Polizei berichtet, war der Radfahrer auf dem Radweg entlang der Straße am Flughafen unterwegs. Als er die Einfahrt zum Parkplatz eines Restaurants queren wollte, stieß er mit einem Auto zusammen, das vom Parkplatz gerade in die Straße einbiegen wollte.

In der Dunkelheit hatte der Autofahrer den Radler mutmaßlich übersehen. Zur Versorgung des verletzten Radfahrers und zur Unfallaufnahme musste die Straße vorübergehend halbseitig gesperrt werden.