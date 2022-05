Von Ameisen und Atomen

Die Kinderuni zieht ab dem nächsten Termin, 28. Mai, wieder an den Fallenbrunnen 3. Am dortigen Campus der Zeppelin Universität warten im gewohnten Zeitraum – von 10 bis 11.30 Uhr – spannende Themen zum Forschen, Knobeln und Erkunden auf Kinder in den drei Altersgruppen unter sieben Jahre, acht bis neun Jahre und über zehn Jahre.

Teamwork klingt nach Büroalltag, Gruppenarbeit nach Schule? Weit gefehlt! Auch im Tierreich gibt es einige Beispiele für ganz schön erfolgreiche Zusammenarbeit im Team. Bienen, Ameisen und Zugvögel bieten als Schwärme und Kolonien die besten Beispiele dafür. Sie kommunizieren auf ihre eigene Weise miteinander und schaffen so, gemeinsam etwas Aufwändiges zu bauen oder in wärmere Gebiete zu ziehen.

Ob Bienen, Ameisen oder Zugvögel: All diese Tiere sind Perfektionisten, wenn es um Teamarbeit geht. Die Seminarteilnehmer unter sieben Jahren nehmen die Arbeits- und Lebensweise dieser Tiere gemeinsam genauer unter die Lupe.

Darum, dass die Natur nichts verschwendet, geht es in Gruppe B der Acht- bis Neunjährigen. Sie widmen sich der Frage, ob der Mensch das einzige Lebewesen ist, das Müll verursacht. Wie sieht es in der Tierwelt aus? Hinterlassen Tiere auch schädliche Spuren oder braucht die Natur keine Müllabfuhr? Oder aber geht in der Natur nichts verloren? Und wie kommt es dazu?

In der Junior-Uni wird es anderweitig spannend. Das Periodensystem steht auf dem Programm. Das ist die Übersicht der chemischen Elemente und ebendiese sollen im Seminar gemeinsam entschlüsselt werden. Dabei lernen die Nachwuchsstudenten die einzelnen Elemente kennen und lassen die Elektronen springen.Was bedeutet Elektronegativität? Was ist die Atommasse und was genau meint in diesem Zusammenhang „Dichte”?

