Von alten Glühbirnen und YouTube-Mädchen

Der Berliner Schriftsteller Max Goldt ist am Freitagabend im Casino im Kulturhaus Caserne zu Gast gewesen, um aus seinen Werken zu lesen. Es wurde für die Zuschauer ein sehr geistreicher und lustiger Abend.

Dass das Casino voll besetzt war, war keine Überraschung, da der mehrfache Preisträger Goldt nicht gerade ein Unbekannter ist. In den vergangenen Jahrzehnten hat er sich einen großen Stamm an Fans aufgebaut und so waren einige der Zuschauer bis aus der Schweiz gekommen.

Es war Goldts erster Auftritt in Friedrichshafen und er freute sich hier sein zu dürfen. Den Inhalt des Abends brachte er zu Beginn kurz und knapp auf den Punkt: „In der Beschreibung hieß es ja ,Max Goldt liest neue und alte Texte’ – und so isses auch.“ Das stimmte, seine Auswahl begann mit einem Text, in dem er noch den alten Glühbirnen nachtrauerte, was er inzwischen, wie er erklärte, gar nicht mehr tue. Aber auch ganz aktuelle Themen griff er auf, bereits der zweite Vortrag behandelte die jungen Mädchen, die in YouTube-Videos vorführen, wie sie herrlichen Schleim mischen. Gerade diese beiden Texte sorgten für sehr viel Gelächter. Danach ging Goldt eher zu einem schmunzelnden Humor in ruhigeren Texten mit mehr denkerischem Inhalt über, um später auch wieder zu den Gelächter-Texten zurückzukehren.

Hingerissen waren seine Fans von der Kunstfertigkeit mit der er mit Sprache umgeht. Alles was er schreibt wirkt in seinen Formulierungen völlig wie aus dem Leben gegriffen. Daraus erwächst meist ein krasser Gegensatz zu dem zunehmend abgedrehten Inhalt der Geschichten, die mit lebensecht dann irgendwann überhaupt nichts mehr zu tun haben.

Besonders angenehm fiel auf, dass Goldt auch wirklich vorlesen kann. Viele Autoren die großartig schreiben, sind deswegen noch lange keine guten Vorleser und diese Erkenntnis hat sich inzwischen wenigstens soweit herumgesprochen, dass einige von ihnen Vorleser zu ihren Lesungen mitnehmen. Max Goldt aber kann beides.

Er las nicht monoton, ging emotional mit dem Inhalt seiner Geschichten mit und brachte die Stimmungen zum Ausdruck. Die verschiedenen Sprechweisen der verschiedenen Personen setzte er passend um, so dass die Tochter im Gespräch mit dem Vater nicht nur anderen Wörter sondern auch eine andere Sprechmelodie benutzte. Dabei übertrieb er aber nicht, sondern fand genau das richtige Maß um alles realistisch wirken zu lassen. Genau das unterstrich die Absurdität des Inhalts seiner Erzählungen und brachte sie erst richtig zum Ausdruck. Das richtige Maß fand er auch in der Deutlichkeit der Aussprache, er war gut verständlich ohne überdeutlich zu werden.

Buchläden eine bedrohte Spezies

Immer wieder erwähnte Goldt zwischen den Lesungen, dass die Friedrichshafener Buchhandlung Gessler 1862 mit einem Büchertisch anwesend war, wo es zahlreiche seiner Werke zu kaufen gab. Früher war er mit solchen Hinweisen ja sehr zurückhaltend und fand sie eher peinlich, doch heute sind Buchläden ja eine bedrohte Spezies und da müsse man sie unterstützen, wo es geht.

Wie gut dem Publikum Goldts Vorträge gefallen hatten, konnte man an dem regen Andrang erkennen, der an dem Büchertisch schon während der Pause herrschte. Passenderweise gibt es von Max Goldt nicht nur seiner Bücher zu kaufen, sondern er hat viele davon auch als Hörbücher gesprochen. Dazu gab es auch noch die Comics der Reihe Katz und Goldt. Bei diesem Projekt arbeitet Max Goldt seit 1996 mit dem Comic-Zeichner Stephan Katz zusammen.

Nach dem Ende der Lesung signierte Goldt seine Bücher natürlich auch noch, was von den Zuschauern gerne in Anspruch genommen wurde.