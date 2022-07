Von Öffis bis Seehas-Alarm: Was Sie zum Seehasenfest 2022 wissen müssen

„Ein frohes Lied entquillt der Brust, man hört Trompetenschall. Die Stadt trägt heut‘ ihr schönstes Kleid, da Freude überall“: Vom Auftakt des Seehasenfestes am Donnerstag bis zur Verabschiedung am Montagabend wird das Heimatlied der Stadt Friedrichshafen in vieler Munde sein.

Damit die Besucher entspannt mitsingen und -feiern können, haben wir wichtige Informationen zur tierischen Supersause zusammengestellt und verraten, wann die Chancen am größten sind, den Seehas live zu erleben.

Fest wartet nicht

Ein wirklich gut gemeinter Ratschlag: Wer es irgendwie einrichten kann, lässt das Auto zu Hause stehen und kommt mit Rad, Bus, Bahn, Schiff oder sonst wie aufs Fest. In Friedrichshafen sind Parkplätze an normalen Sommertagen schon Mangelware. Dazu kommt, dass am Hinteren Hafen Rummel statt Parken angesagt ist und zum Beispiel während des Festzugs am Sonntag einige Straßen gesperrt sind.

Wer stundenlang Runden drehen will, sollte das nicht während der Parkplatzsuche tun, sondern lieber auf dem Festgelände. Angetrommelt wird jedenfalls am Donnerstag pünktlich um 17 Uhr – und wer freie Sicht haben will, sollte rechtzeitig am Gondelhafen sein.

Öffis stocken auf

Vor allem nach dem Feuerwerk am Samstagabend ging es am Stadtbahnhof sowie in Zügen und Bussen in der Vergangenheit durchaus chaotisch zu. Das sollen Zusatzfahrten und erweiterte Kapazitäten ändern. Die Bodensee-Oberschwaben-Bahn (BOB) setzt zum Beispiel in den Nächten auf Sonntag, Montag und Dienstag weitere Züge zwischen Friedrichshafen, Ravensburg und Aulendorf ein.

Die letzten Abfahrten in Friedrichshafen sind in der Nacht auf Sonntag um 1.20 Uhr (ab Hafenbahnhof) und in den Nächten auf Montag und Dienstag um 0.30 Uhr (ab Stadtbahnhof).

Personennahverkehr im wahrsten Sinne des Wortes: Besonders nach dem Feuerwerk am Samstagabend sind Bahnhof, Züge und Busse gefragt. Die Verkehrsunternehmen haben ihre Angebote ausgebaut. Mal sehen, wie die Heimfahrt beim Seehasenfest 2022 läuft. (Foto: Simon Siman)

Auch die Deutsche Bahn (DB) und die Südwestdeutsche Landesverkehrsgesellschaft (SWEG) bieten in der Nacht auf Sonntag Sonderzüge an. Ein Beispiel: Um 23.52 Uhr fährt ein Doppeldecker-Zug vom Stadtbahnhof über Landratsamt, Manzell, Fischbach, Kluftern, Markdorf und Bermatingen-Ahausen nach Salem (Ankunft 0.15 Uhr). Um 0.38 Uhr fährt dieser Zug dann vom Stadtbahnhof über Friedrichshafen Ost, Eriskirch und Langenargen nach Kressbronn (Ankunft 0.53 Uhr).

Beim Stadtverkehr Friedrichshafen gilt während des Fests ebenfalls ein Sonderfahrplan: Am Donnerstag, Freitag, Sonntag und Montag fahren die Tageslinien bis Mitternacht. Am Samstag fahren die Busse bis 2 Uhr nachts, von 15 bis 1 Uhr zwischen Ailingen, Solarstadt, Bodensee-Center und Hafen- beziehungsweise Stadtbahnhof im Zehn-Minuten-Takt.

Feuerwerk knallt durch

Sind wir mal ehrlich: Einen Geheimtipp für den einen Platz, von dem aus das Himmelsspektakel am besten und möglichst ungestört von den Tausenden anderen Festbesuchern zu sehen ist, gibt es nicht – und falls doch, wird ihn niemand verraten.

Geheimtipp gefällig? Schwierig, wenn es um ein Plätzchen geht, von dem aus das Feuerwerk besonders gut und ungestört zu sehen ist. Im Idealfall öffnen Freunde, die besonders geschickt wohnen, ihre Türe. (Foto: ah)

Entweder eignet sich die eigene Wohnung mit Balkon als Aussichtsplattform, Freunde, die geschickt wohnen, öffnen ihre Türen oder es steht eine Yacht zur Verfügung, die den Blick vom See eröffnet. Ansonsten ist es aber auch einfach schön, Ruhe zu bewahren, sich samt den Liebsten ein nettes Plätzchen am Ufer zu suchen und das Feuerwerk auf einer Picknickdecke mit lauten Ahs und Ohs zu begleiten.

Veranstaltungen starten früher

Bloß nicht vergessen: Der Festzug startet am Sonntag nicht mehr wie bislang um 13.30 Uhr, sondern bereits um 10.30 Uhr. Der Grund: Die Schüler und Musikkapellen müssen so nicht mehr in der Mittagshitze durch die Stadt marschieren. Das vielversprechende Motto lautet: „Der Seehas und seine Freunde aus aller Welt“.

Besonders herzerwärmend: Die Erstklässler, die in den vergangenen Jahren pandemiebedingt auf den Seehas verzichten mussten, dürfen mit den aktuellen Erstklässlern vorneweg gehen. Im Zuge der Programmänderung ebenfalls vorverlegt: der ökumenische Gottesdienst mit Dekan Bernd Herbinger und Pfarrer Hannes Bauer am Klangschiff, der um 9.15 Uhr beginnt.

Familie feiert mit

Nicht umsonst ist im Zusammenhang mit dem Seehas vom Kinder- und Heimatfest die Rede. Natürlich können Erwachsene im Festzelt ihren Spaß haben. Spielehaus und Spielbus sorgen von Samstag bis Montag ab 13 Uhr im Paulinengarten an der Uferpromenade dafür, dass auch der Nachwuchs nicht zu kurz kommt.

Beim Hasenohren basteln, im Kunstatelier oder an den Spielstationen wird das Fest für Kinder zum Fest. Um die etwas Älteren kümmert sich das Jugendzentrum Molke mit Café, Chill-Out-Area, Aloa-Bar oder Fußballkäfig, und zwar täglich von 15.30 Uhr bis Mitternacht.

Kapellen spielen auf

Für den guten Festton sorgen unter anderem die Häfler Musikkapellen. Zum Fassanstich am Donnerstag um 18 Uhr im Festgarten an der Musikmuschel spielt beispielsweise der Musikverein Ailingen. Am Sonntag lässt ab 13 Uhr der Musikverein Kluftern von sich hören, gefolgt um 15 Uhr vom Musikverein Berg, um 17 Uhr von der Musikkapelle Schnetzenhausen und um 19 Uhr vom Musikverein Jettenhausen.

Rummel geht immer

Was wäre das Seehasenfest ohne Rummel am Hinteren Hafen? Es gibt wohl kaum jemanden, der in der Gegend aufgewachsen ist und nicht am Autoscooter erste Annäherungsversuche gestartet hätte. Wer mal wieder Lust auf das Bauchkribbeln von damals hat, ist in der Überschlagsschaukel Intoxx, in der Achterbahn Feuer & Eis oder im Überkopffahrgeschäft Avenger Royal richtig.

Andrang: Bei der letzten Auflage des Seehasenfestes 2019 zählte die Stadt 140000 Besucher. Da hilft nur eins: Ruhe bewahren und sich zwischendurch mal ein ruhigeres Plätzchen am See suchen. (Foto: Christian Lewang)

Hoch hinaus geht es außerdem mit dem 55 Meter hohen Propeller XXL Racer, der am Yachthafen beim GZH aufgebaut ist. Etwas weniger wild dreht sich das Riesenrad Jupiter, dafür bleibt Zeit, um die Aussicht zu genießen. Insgesamt sind auf dem Seehasenfest 45 Fahrgeschäfte und Spiele, 56 Imbiss-Stände und 34 Stände mit Kunsthandwerk und mehr zu finden.

See kühlt ab

Die Wettervorhersage sieht gut aus. Wem es im Festgetümmel zu heiß wird, der kann sich zwischendurch Abkühlung im See verschaffen. Strandbad und Wellenbad in Ailingen sind jedenfalls bei schönem Wetter geöffnet, das Frei- und Seebad in Fischbach öffnet bei jeder Witterung. Auch das Sportbad kann während der Festtage besucht werden.

Seehas-Alarm kündigt sich an

Einmal den Seehas aus der Nähe sehen, einmal über sein Fell streicheln. Die erste Chance dazu bietet sich am Samstagnachmittag. Wer keine Karte für eins der Schiffe ergattert hat, die des Häflers liebstes Langohr vom Tiefseemöhrenfeld einholen, darf nicht aufgeben.

Die nächste Gelegenheit bietet sich gleich im Anschluss auf dem Adenauerplatz, wenn der Seehas an ziemlich viele aufgeregte Erstklässler den Hasenklee verteilt. Und bis Montag gilt: Sobald sich auf der Festmeile eine Menschentraube bildet und Laute der Entzückung zu hören sind, dann ist die Symbolfigur des Kinder- und Heimatfestes unterwegs, dann herrscht Seehas-Alarm.