Vom Videoseminar über Basiskurse bis hin zur Rhetorik

Mit einem Angebot von rund 130 Kursen geht der Fachbereich Beruf und IT der vhs Bodenseekreis ab 19. September ins neue Herbst- und Wintersemester und bietet neben den Terminen vor Ort eine Vielzahl an Online-Schulungen.

Beginnend mit den „Computer – Kompaktkursen“ für Seniorinnen und Senioren über Tastaturschreiben für Schülerinnen und Schüler sowie Erwachsene bis hin zu Schulungen in den gängigen Office-Programmen auf verschiedenen Niveaus hält unser IT-Bereich ein umfassendes Angebot für viele Altersgruppen bereit. Die Themen PowerPoint und Outlook werden auch als Online-Kurse angeboten und OneNote Schulungen finden in Markdorf und Überlingen statt. In Meckenbeuren, Markdorf und Überlingen kommen auch dieses Semester Nutzerinnen und Nutzer von Tablets und Smartphones in unseren Einsteiger- und Fortgeschrittenenkursen auf ihre Kosten.

Im Bereich „Bild & Video“ können Interessierte Kenntnisse erwerben zum „Fotografieren mit dem Smartphone“, zum Bildbearbeitungsprogramm „GIMP“ und „Lightroom“, zum Anfertigen von Fotobücher im Internet und zum Erstellen von YouTube – Videos.

Neu im Programm sind im Bereich Programmieren neben dem Thema „Mikrocontroller Arduino“ auch Kurse zur Programmierung mit Scratch, ein Workshop zum Thema „Bitcoin“ und ein Seminar „Komfortabel und sicher im Internet unterwegs“.

Die größte Rubrik der beruflichen Kurse ist die Kommunikation mit Themen wie Sprechtechnik, Gesprächsführung, Telefonieren, Sprechen vor Publikum und Konflikte im Berufsleben bewältigen. Im Bereich „Auftreten“ können Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr Auftreten schulen und Kurse zur Etikette besuchen. Auch persönliche Themen wie „Resilienz“ als vierteiliger Workshop und die Arbeit an Stärken und Schwächen sind im Programm zu finden. Führungskräfte werden bei bei der vhs Bodenseekreis fündig wenn es darum geht, zum ersten Mal Chef oder Chefin zu sein, es Konflikte im Team zu lösen gibt oder Besprechungen effektiv organisiert werden müssen.

Bürgerinnen und Bürger, die eine berufliche Neuorientierung anstreben, können das im Workshop zur „Berufliche Neuorientierung angehen“, im Vortrag „Change-Management – wie man mit Wandel umgeht“ oder im Seminar „Businessplan Schritt für Schritt richtig erstellen“.

Der intensive Online-Lehrgang „Finanzbuchführung“ oder ein Kurs zum „Einstieg als Servicekraft“ in Markdorf sowie die Kurse zur Gehirnfitness „Life Kinetik®“ runden das berufliche Angebot ab.