Vom tüddeligen Nikolaus

Ob der Nikolaus überhaupt Zeit gefunden hat, auch Sie zu besuchen, liebe Leser? Ich kann mir das ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Schließlich war er bei Familie Philipp im Dauereinsatz. Am 5. Dezember – gegen halb vier – klopfte er wohl zum ersten Mal an unsere Haustür. Welch ein Pech: keiner da. Also hinterließ er für die Kinder eine mit Nüssen, Schokolade und Mandarinen prall gefüllte Socke und eine kleine künstlerische Herausforderung.

Große Augen und die Frage: Hat sich der Nikolaus im Datum vertan? Vorsorglich werden dennoch die Schuhe geputzt. Pardon, die Reitstiefel: „Da geht am meisten rein“, kombiniert zumindest Florentine (8). Kaum sind Schulranzen und Kindergartenrucksack verstaut und das Feuer im Kamin entzündet, ertönt die Türklingel. Vor der Türe stehen erst der Onkel und dann auch noch Oma und Opa mit zwei Säckchen in der Hand. Der Nikolaus habe sich vertan und alles zu ihnen nach Hause gebracht. Na so was?! Wird halt auch langsam tüddelig, der alte Knabe.

Auch hier ist die Freude groß. Dennoch schickt die fünfjährige Jasmin eine wichtige Frage bang hinterher: „Aber Mama, der Nikolaus kommt doch eigentlich erst heute Nacht, oder? Nicht, dass ich umsonst meine Schuhe geputzt habe?“ So viel sei verraten: In der Nacht zum 6. Dezember war er sogar nochmal da. Welch ein Luxus!