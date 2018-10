Die große Schlosskirchenorgel ist verstummt und ausgebaut, doch die kleine Truhenorgel war dabei, als die Kantorei an der Schlosskirche am Samstagabend zur geistlichen Abendmusik eingeladen hat – eine ungewöhnliche, aber sehr schöne Alternative zum sonst üblichen großen oratorischen Herbstkonzert.

Trotz des kleineren Umfangs war die Vorbereitung auf das Benefizkonzert für die Orgel eine gewaltige Herausforderung für die Kantorei, da die Sänger kurz vor der Aufführung der großen sinfonischen Rhapsodie „Our Father in Heaven“ stehen. Die vereinten Chöre an der Schlosskirche tragen das Projekt der Musikschule Meckenbeuren mit, das am 2. und 3. November in Immenstaad und Kehlen zu hören sein wird.

Wie Wittnebel im Programmflyer anmerkte, stand der Abend unter dem Motto „Vom Sturm zur Ruhe – von der Angst zum Vertrauen“ in der jahrhundertealten Tradition der abendlichen Vesper in den Klöster. Um die Zuhörer mit hineinzunehmen in die Gegenwart Gottes, die das Lied von Jan Bender besingt, waren sie aufgefordert, zusammen mit der Kantorei zu singen. Während Wittnebel zum Publikum hin dirigierte, erhob sich der Chor darüber. Eine schöne Gemeinsamkeit entstand, mitgetragen von Doris Schössner-Bootz an der Truhenorgel und dem Instrumentalensemble, das den Abend begleitete.

Zwei unterschiedliche Vertonungen malten die biblische Szene aus, in der Jesus dem Sturm gebietet. In immer neue Verzweiflungsrufe ließ Siegfried Strohbach die Gefährdeten im Boot ausbrechen, man spürte die Angst und dann die große Autorität Jesu, der dem Sturm gebietet: „Sei still, verstumme!“ Anders, aber nicht minder dramatisch hat Heinrich von Herzogenberg die Szene gestaltet. Der Sturm tobt in Chor und Orchester, in großem Kontrast dazu steht das „und er schlief“ und zuletzt das vielfache Staunen über das Wunder: „Was ist das für ein Mann?“ Passend als Überleitung hatte Wittnebel Johann Krügers Lied „Jesu, meine Freude“ eingefügt, im Wechsel vom Chor allein und mit Zuhörern gesungen, ebenso wie die folgende Aufforderung „Nun aufwärts froh den Blick gewandt“ mit der Melodie von „Nun danket all und bringet Ehr.“

„Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein?“, sprach Erdmuthe Döffinger-Lange und fügte zwischen die Strophen aus Friedrich Schneiders Passionsoratorium Worte von Franz von Assisi und Dietrich Bonhoeffer. Keiner konnte sich dem Zauber von Max Regers Nachtlied und Matthias Claudius‘ vertrautem „Der Mond ist aufgegangen“ entziehen. Mit der barocken Kantate „Ich liege und schlafe ganz mit Frieden“ ging die trostreiche Abendmusik zu Ende.