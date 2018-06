Vom Stalking-Vorwurf bleibt nicht viel übrig

Wegen „Stalking“ hat sich am Donnerstagnachmittag ein 56-jähriger Mann aus Friedrichshafen vor dem Amtsgericht Tettnang verantworten müssen. Die Ex-Freundin des Angeklagten hatte Strafanzeige gestellt, weil sie sich nach der Trennung des Paares im Januar 2017 noch über Monate hinweg von ihm bedrängt, bedroht und belästigt gefühlt hatte. Mit einer Zahlung von 500 Euro an den Weißen Ring kam der Angeklagte letztlich aber glimpflich davon.

Die 59-jährige Frau machte noch im Gerichtssaal keinen Hehl aus ihrer Unzufriedenheit mit dem Urteil, das ja eigentlich gar keines ist. Richter Max Märkle einigte sich mit Verteidiger und Staatsanwaltschaft nämlich auf der Basis des Paragraphen 153a der Strafprozessordnung, der unter bestimmten Voraussetzungen die Einstellung eines Verfahrens gegen eine „Geldauflage“, also der Zahlung einer Summe in bestimmter Höhe, ermöglicht. Die Schuldfrage wird dabei nicht abschließend entschieden. Der Angeklagte wird weder freigesprochen noch verurteilt.

Die Klägerin hatte sich das offenkundig anders vorgestellt. Als sich der 500-Euro-Deal im Gerichtssaal vier zum Ende der gut zweistündigen Verhandlung hin immer deutlicher abzeichnete, zürnte sie noch im Zeugenstand: „Die psychischen Schäden die ich erlitten habe, werden hier gar nicht wahrgenommen. Das finde ich schlimm. Ich habe meine Arbeitsstelle wechseln müssen, aber das interessiert hier wohl niemanden.“

Zu Beginn der Verhandlung bekam zunächst der Angeklagte ausführlich Gelegenheit, die Ereignisse in den Monaten nach der Trennung in der Silvesternacht am 1. Januar 2017 zu schildern. Demnach sei es ihm bei den Kontakten, die danach per E-Mail, in Briefen, in Telefonaten und bei persönlichen Begegnungen mit der Klägerin erfolgten, stets vor allem darum gegangen, ausstehende Schulden der Ex-Partnerin in Höhe von rund 1200 Euro einzuholen. Richter Max Märkle zitierte ausgiebig aus Briefen und digitalen Botschaften, in der der Angeklagte nicht mit kernigen Beschimpfungen seiner Verflossenen sparte, um seine Forderungen zu untermauern. Die Frau schilderte anschließend, wie sie sich von ihrem Ex, der ihr auch immer wieder aufgelauert habe, psychisch und schließlich auch physisch unter Druck gesetzt fühlte. Die Auseinandersetzung gipfelte im Februar 2017 in einem Handgemenge auf einem Parkplatz, bei der sie sich leichte Verletzungen zugezogen hatte.

Als der Angeklagte dann im August 2017 einen neue Partnerin fand, war der Stalking-Spuk quasi über Nacht vorbei. „Seither ist absolute Ruhe“, räumte die Dame ein.

Grund genug für Richter Märkle für den 153a-Deal. Außerdem gab er den Streithähnen noch mit auf den Lebensweg: „Belassen Sie die Dinge zwischen Ihnen jetzt so, wie sie sind. Und meiden Sie sich künftig.“