Vom Schulprojekt zum Titel: Häfler Nachwuchstänzer sind deutsche Meister im Discofox

Das Häfler Junioren Tanzpaar Alina Bergmann und Fabian Behrendt ist deutscher Meister im Discofox. Die beiden 16-Jährigen von der Tanzschule No. 10 sicherten sich bei der Meisterschaft in Jülich den Titel.

Schon nach der Präsentations- und der schnellen Vorrunde wusste das Häfler Paar zu überzeugen und wurde vor allem wegen der gelungenen musikalischen Umsetzung direkt in die Endrunde der Juniorenklasse gewählt.

Obwohl die Konkurrenz in der Finalrunde sehr stark war, konnte das Paar vom Bodensee mit seiner frischen und vor allem sympathischen Art die sechs Wertungsrichter überzeugen – und holte so den deutschen Meistertitel der Junioren im Discofox nach Friedrichshafen.

Die Trainer Thomas Schütze und Karl Deiring sind stolz auf ihr erfolgreiches Turnierpaar, das sich aus einem Schülertanzkursprojekt der Graf-Soden-Schule (Alina Bergmann) sowie Graf-Zeppelin-Gymnasium (Fabian Behrendt) in der Tanzschule No. 10 zusammengefunden hat.

Nicht ganz so erfolgreich verlief die deutsche Meisterschaft für Jeannine Berger und Detlef Jüsten in der Altersklasse 2 Senioren. Hier war die Leistungsdichte sehr hoch und die beiden Häfler mussten in die Hoffnungsrunde. Dort schaften sie es in die Zwischenrunde und belegten am Ende Platz 10.