Wann hat man schon mal die Gelegenheit, auf dem hydraulisch verstellbaren Orchestergraben im Hugo-Eckener-Saal des Graf-Zeppelin-Hauses rauf und runter zu fahren? Neun Jungs im Alter von acht bis zwölf Jahren nützten im Rahmen der Ailinger Ferienspiele nicht nur diese Chance. Sie durften auch die Sound- und Lichtanlage des GZH testen – natürlich mit fachkundiger Anleitung – und hatten jede Menge Spaß dabei. Anfassen war nicht nur erlaubt, sondern durchaus auch erwünscht.

Eine Frage an die Expertin am Beginn des spannenden Rundgangs, der im Foyer beginnt: Wie steht es eigentlich um den Stand der Technik in Friedrichshafens guter Stube, die mittlerweile schon mehr als 30 Jahre alt ist? „Man muss beachten, dass wir nicht von einem reinen Theater, sondern von einem Kultur- und Kongresszentrum sprechen. Als ich vor vier Jahren hierhergekommen bin, war ich gleich davon begeistert, wie gut dieses vielseitig verwendete Haus auch in technischer Hinsicht ausgestattet ist “, sagt Susanne Keeves. Zusammen mit Veranstaltungstechniker Robert Ametovic ist die stellvertretende Technische Leiterin des GZH kompetente Ansprechpartnerin für die Kids, die natürlich auch viele Fragen haben.

Zunächst einmal will Susanne Keeves aber wissen, wer denn schon mal im GZH war. „Ich hab mal als Fisch beim Seehasentheater mitgespielt“, sagt der achtjährige Jan. Nelio war bereits als Schlagzeuger auf der Bühne, auch beim Kinderball war schon der eine oder andere. Es geht in den Ludwig-Dürr-Saal. Am Lichtpult Hand anlegen zu dürfen, das lässt man sich natürlich nicht zweimal sagen. Wie wärs mit einem Lied? „So schön anders“ von Adel Tawil wird gewünscht. Endlich mal voll aufdrehen zu dürfen, auch Höhen und Tiefen zu verändern und die unterschiedlichen Tonstufen wahrzunehmen, darauf freut sich zum Beispiel der zehnjährige Justin. „Voll cool“, befindet auch Jan.

Nächstes Ziel ist der Orchestergraben im großen Saal. Der Blick fällt auf eine Kamera. „Die ist als Live-Übertragung auf den Dirigenten gerichtet. Damit die Schauspieler auch ohne Blickkontakt in den Orchestergraben wissen, wann sie ihren Einsatz bekommen“, erklärt Susanne Keeves.

Auch im weiteren Verlauf der Führung bleibt es kurzweilig. Die „Drehscheibe“ auf der Bühne übt natürlich einen besonderen Reiz aus. „Braucht man die, damit die Schauspieler sich drehen können?“ „Nein. Damit können wir die Bühne viel schneller umbauen“, so die Erklärung der Experten. Auf der Drehscheibe vorwärts und rückwärts zu fahren, das gefällt auch Finlay und Lowell.

Aber die große Bühne ist eben nicht alles. Etwa im Hintergrund gibt es Räume für Dolmetscher, die Ruhe brauchen, um ihren schwierigen Job gut absolvieren zu können. Und im Steuerungsraum über der Empore dreht sich (fast) alles ums Licht. 520 und dann „Enter“ drücken – schon bewegt sich der gewünschte Scheinwerfer. „Kann man auch die Farben wechseln?“ Na klar. Einen richtigen Sternenhimmel zu zaubern, das ist dank der Erklärungen von Robert Ametovic auch für Felix kein Problem mehr.

Die Begeisterung ist spürbar. Und wer weiß, vielleicht werden an diesem Nachmittag auch ganz neue Berufswünsche entdeckt. „Ich kann mir schon vorstellen, später mal Licht- oder Tontechniker zu werden“, meint der neunjährige Leonhard. „Ich will Veranstaltungstechnik studieren“, weiß der zwölfjährige Lowell schon jetzt.