Vom „Orange-Utan“ und der Zirkusdirektorin

Im Bahnhof Fischbach ist am Freitagabend das Kabarett Distel zu Gast gewesen. Das Berliner Ensemble lockte viel Publikum an und sorgte bei seinen Gästen für viel Gelächter. „Zirkus Angela“ hieß das Programm, mit dem Dagmar Jaeger, Rüdiger Rudolph und Sebastian Wirnitzer auftraten. Musikalisch begleitet wurden sie dabei von Matthias Felix Lauschus und Fred Symann.

Entsprechend dem Titel des Programms war auch dessen Anfang gehalten, bei dem sich die Zirkusdirektorin und zwei Clowns in erster Linie über die Clowns in der Politik lustig machten. Da wurde Victor Orbán zum „IQ-Liliputaner mit Journalisten-Allergie“ und Donald Trump zum „Orange-Utan“. Außerdem wird der Name des US-Präsidenten zum neuen medizinischen Fachbegriff für „Twitter-Tourette“. Beim Publikum kamen diese Witze sehr gut an. Auch die zahlreichen Wortspiele mit Politiker-Namen und Reime wie „Wenn Du denkst es geht nicht blöder, kommt an Ende Markus Söder!“ sorgten für schallendes Gelächter.

Es folgte ein abwechslungsreiches Programm. Auf Horror-Clowns, die heute keine Angst mehr verbreiten können, da ja jetzt in der Politik schon alles mit Horror-Clowns gefüllt sei, folgten zwei Höhlenforscher, die auf der Suche nach der Seele der SPD in die verlassenen Stollen unter dem Ruhrgebiet eindrangen. Ein Briefing im Verkehrsministerium, bei dem die Politik die Autokonzerne für ihre Betrügereien im Diesel-Skandal richtig an die Kandare nehmen wollte, wurde von zwei Mafiosi unter Verweis auf „80 Millionen Arbeitsplätze“ in eine ganz und gar konzernfreundliche Richtung umgelenkt. Bei dem folgenden Interview mit einem AfD-Abgeordneten erklärte die PR-Beraterin dem Journalisten unter anderem, dass der Herr beim Hitlergruß in Wahrheit nur dafür übte, den Flüchtlingen zuzuwinken.

Donald Trump und Barack Obama

Als Vorbereitung für die WM in Katar mussten dann sowohl Spieler, als auch Fans an die neue sponsorenfreundliche Ausrichtung der Meisterschaft herangeführt werden. Diese enthielt unter anderem Kamele als Mannschaftsmitglieder und mehrere Bälle im Spiel. Das Sandmännchen erklärte dann Pittiplatsch und Schnatterinchen, warum man sein Geld am besten versaufen sollte, anstatt es auf die Bank zu bringen, wo die Zinsen unter Inflationsniveau liegen. Ein junger Mann musste dann seine Mutter zum Arzt bringen, weil sie an „Analogie“ litt und statt Facebook und Twitter lieber für leibhaftige Treffen mit Freunden war. Der Pflegenotstand führte dann manch eine Verzweifelte in eine dunkle Straße zum Treffen mit einem Dealer, die heimlich Pflegekräfte aus dem Osten vertickte. Natürlich durfte auch Donald Trump nicht fehlen, dem seine Frau beim Ankleiden helfen musste und die auch Barack Obama ins Haus bestellt hatte, um ihm politische Reden beizubringen.

Dass trotz des Titels „Zirkus Angela“ und dem Bild der Kanzlerin als Clown auf den Plakaten kein einziges Mal Angela Merkel vorgekommen war, wurde zum Schluss auch noch korrigiert mit einem Lied über die Kanzlerin, die als Zirkusdirektorin mit dem ganzen Stall verrückter Politiker fertig werden muss.

Die Darsteller wechselten für jede Szene die Kostüme, was eine Menge stilistische Abwechslung in den Abend brachte. Zwischen den Ensemblenummern gab es wie üblich Soloauftritte mit kritischen Texten. Leider war bei den Gesangseinlagen der Text manchmal schwer zu verstehen, da der Gesang in der Lautstärke nicht ganz gegen die Instrumente ankam.

Die Zuschauer waren von den wechselvollen Darbietungen begeistert und bedachten das Kabarett Distel zum Abschied mit viel Applaus.