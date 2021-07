Vom Onlineturnier zurück in die Tanzschule

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mitten in den Vorbereitungen zur Wiedereröffnung der Tanzschule No.10 in Friedrichshafen und Überlingen ertanzten sich Inhaber Thomas Schütze und seine Frau spontan den zweiten Platz der DAT Online Landesmeisterschaft im Discofox.

In einem Teilnehmerfeld aus 28 Paaren konnten sie sich in der höchsten Klasse (SupaLeague M-Reihe) gegen fast alle anderen teilnehmenden Paare durchsetzen und den zweiten Platz ertanzen. Das ganze wurde live in einem Onlineportal vom Wertungsgericht gesichtet und gewertet. Um am Turnier teilzunehmen, musste jeweils ein Video von einem slow und einem quick Discofox eingereicht werden. Die Lieder hierfür waren vorgegeben um allen Paaren die selbe Chance zu geben.

„Am schwierigsten hierbei ist, die Gefühle und Emotionen an eine Kamera wiederzugeben anstatt an‘s Publikum, das üblicherweise da wäre“ , meint Herr Schütze.

„Eigentlich haben wir nur teilgenommen, weil wir die Aktion toll finden und diese unterstützen wollten“, so seine Frau.

Dass die beiden ohne viel Vorbereitung so gut beim Wertungsgericht ankamen, zeigt viel von ihrer Professionalität und Tanzqualität.

So schön solch eine Erfahrung auch ist, freuen sich die beiden Tanzlehrer und ihr Team natürlich noch mehr darüber, die Gäste wieder in live bei sich in der Tanzschule begrüßen zu dürfen. Mit neuem Kursprogramm, optimierten Hygienestandards und einer nicht gebremsten Motivation starten sie jetzt in einen tollen Tanz-Sommer. Termine finden Sie auf www.No.10.de. Jedes Ende ist auch ein Anfang und wie sich das Kulturgut Tanzen in Zukunft entwickelt, beobachten wir gespannt.