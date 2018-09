Vom Mörder zum Menschenretter

131 Jugendliche und ein Erwachsener aus der Seelsorgeeinheit Markdorf bereiten sich derzeit auf die Firmung vor. In Kluftern wurde am Samstag Halbzeitfest gefeiert. Für diesen Anlass und um die Firmungsanwärter in ihrer Entscheidung zu bestärken, hatte sich die Gemeindereferentin Stefania Menga etwas Besonderes einfallen lassen. Mit Gastredner Torsten Hartung aus Frohburg bei Leipzig hatte sie einen Mann gefunden, der ein Glaubensbekenntnis der beeindruckenden Art lieferte.

„ Vor euch steht ein verurteilter Mörder“, eröffnete Torsten Hartung sein Bekenntnis und hatte damit schon die ungeteilte Aufmerksamkeit seiner Zuhörer. Aufgewachsen in einer atheistischen und Gewaltgeprägten Familie erfuhr Torsten Hartung dort schon früh, dass Konflikte ausschließlich mit Schlägen und Demütigungen gelöst wurden. Oft hörte er die Sätze: „Wir haben dich nie gewollt“ und „Du bist an allem schuld“. Gut erinnert sich Hartung an eine eskalierende Situation im Alter von sieben Jahren, als er wegen eines gerissenen Riemens seiner Tasche von der Mutter so verprügelt wurde, dass er aus Nase, Mund und Ohren blutete und die Mutter ihm drohte sich umzubringen. Als sie sich auf dem Dachboden bereits die Wäscheleine um den Hals gelegt hatte und er mit einem Küchenmesser nach oben gestürmt war, um das Leben seiner Mutter zu retten und er begann die Leine zu zerschneiden, fuhr diese ihn an und sagte: „Hör auf, die Leine gehört dem Nachbar Müller“. Da wusste er, sie hatte gelogen. Seine Mutter wollte sich gar nicht umbringen, sondern ihm lediglich Angst und ein schlechtes Gewissen machen. „An diesem Tag starb mein Urvertrauen, und der Hass in mir begann zu wachsen“, erinnerte sich Hartung.

Vom Mobbingopfer auf dem Schulhof wurde er zum Stadtbekannten gefürchteten Schläger: „Ich beschloss nie mehr Opfer zu sein, sondern Täter“. Ab diesem Zeitpunkt entwickelte er zunehmend kriminelle Energien und kommt mit 18 Jahren das erste Mal in ein Gefängnis. Durch seine Freundschaft zu einem russischen Künstler kommt er mit dem „Pate von Riga“ in Berührung und wird so zum Kopf einer der größten Autoschieberbanden Europas. Als ein Komplize ihm die Führungsposition streitig machen will, erschießt Torsten Hartung ihn kurzerhand. Keine drei Monate später wird er von Interpol verhaftet.

Die Wende in seinem Leben tritt ein, als er fast fünf Jahre in Einzelhaft verbringt und so viel Zeit zum Nachdenken hat. Mit den immer wiederkehrenden Fragen: Wer bin ich und was will ich? kommt ihm die Erkenntnis: „ Ich bin in meinem ganzen Leben keinem bösartigerem Menschen als mir selbst begegnet“. Da plagen ihn das erste Mal Schuldgefühle und er bereut zutiefst. Nach der Einzelhaft sieht Torsten Hartung einen Film über Jesus und er beschließt: ich möchte auch eine zweite Chance. Sein Leben nimmt eine 180-Grad-Wendung an. Er schließt sich einem katholischen Bibelkreis an und lässt sich in der Gefängniskapelle taufen. „Wenn Gott mich nicht erschüttert hätte, hätte ich weiter gemordet“ ist Hartung überzeugt.

Dass Geld allein nicht glücklich macht, aber eine persönliche Beziehung zu Gott schon, versucht er nicht nur den straffällig gewordenen Jugendlichen zu vermitteln, die er bei sich vor Ort betreut, sondern auch den kommenden Firmlingen an diesem Nachmittag. „ Wenn ihr euch bewusst für Gott entscheidet, habt ihr den Joker gezogen.“ Torsten Hartung ist hierfür das lebendige Beispiel. Mit einem Gottesdienst und anschließendem Grillen endete für die Jugendlichen ein einzigartiger Tag.