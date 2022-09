Vom Kampf um Selbstbestimmung

Den Auftakt zur Reihe der Lesungen im Kiesel im k42 macht Daniela Dröscher mit ihrem Roman „Lügen über meine Mutter“ am Montag, 26. September, um 19:30 Uhr. Der Roman steht aktuell auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis 2022. Die Moderation hat Susanne Nikeleit.

Wie das Häfler Kulturbüro in einer Ankündigung schreibt, erzählt Dröscher schonungslos und eindrücklich erzählt vom Aufwachsen in einer Familie, in der ein Thema alles beherrscht: das Körpergewicht der Mutter. Als ihr Ehemann entscheidet, sie sei zu dick und müsse dringend abnehmen, beginnt für die Mutter ein täglicher Kampf gegen die Demütigungen und die eigene Scham.

Der Roman ist laut Pressemitteilung dabei zweierlei zugleich: die Erzählung einer Kindheit im Hunsrück der 1980er, die immer stärker beherrscht wird von der fixen Idee des Vaters, das Übergewicht seiner Frau wäre verantwortlich für alles, was ihm versagt bleibt – die Beförderung, der soziale Aufstieg, die Anerkennung in der Dorfgemeinschaft. Und es ist ein tragikomisches Buch über eine starke Frau, die nicht aufhört, für die Selbstbestimmung über ihr Leben zu kämpfen.

Daniela Dröscher schreibt Prosa, Essays und Theatertexte. Dröscher wurde unter anderem mit dem Anna-Seghers-Preis und dem Robert-Gernhardt-Preis ausgezeichnet.