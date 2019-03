Vom Dunkel ins Licht: Tänzer suchen nach ihren Wurzeln

Friedrichshafen - Das war kein Abend zum zufriedenen Zurücklehnen und Genießen. Keine leichte Kost, aber ein aufwühlendes Erlebnis, das für Betroffenheit, vielleicht auch für manchen Gänsehautmoment sorgte. Mit ihrer Performance zu „Ce Que le Jour Doit à la Nuit“ – „Die Schuld des Tages an die Nacht“ – brachte die Compagnie Hervé Koubi den Bahnhof Fischbach zum Beben. Ein Tanzspektakel, das nach gut einer Stunde bereits vorbei war, und den insgesamt 16 Tänzern, aber auch dem innerlich beteiligten Publikum, alles abverlangte und im Anschluss für wahre Begeisterungsstürme sorgte.

Klassische Tanzausbildung? Fehlanzeige. In Algerien und anderen nordafrikanischen Ländern hat der Choreograf seine Protagonisten quasi auf der Straße aufgelesen. Streetdancer und Hip Hopper im besten Sinne. Athletische, vor Kraft nur so strotzende Männer, denen jede stilistische Einengung fremd zu sein scheint – fremd sein muss –, die auf der Suche nach sich selbst ihre ganze Körperlichkeit auf der Bühne ohne Kompromisse ausleben. Symmetrien bleiben im Verlauf der Aufführung eher eine Seltenheit. Akrobatische Moves, beeindruckende Salti und Breakdance-Variationen beherrschen die Szene. Mal meditativ und in Trance wie die Derwische, mal selbstvergessen oder völlig entrückt, spielt sich der Tanz, spielt sich das Leben ab. Die dumpfe Geräuschkulisse ist verwirrend und für okzidentale Ohren nicht immer leicht einzuordnen. Ekstatisch sich steigernde Sufi-Musik, die schrill vermischt wird mit Klängen der Johannes-Passion von Johann Sebastian Bach, wechselt sich mit Momenten der Stille ab, die kaum auszuhalten sind. Träume und Realitäten gehen ineinander über, ergänzen sich und ergeben ein Gesamtkunstwerk, das man auf sich wirken lassen darf, ohne es letztlich in ganzer Tiefe ergründen zu müssen.

„Unsere Wurzeln sind älter als nationale Identitäten.“ Ein entscheidender Satz, den Choreograf Hervé Koubi an das Ende seiner kurzen Einführung vor der eigentlichen Aufführung setzt. Auf Deutsch verliest er einen Zettel und berichtet davon, wie er erst spät von seiner familiären Geschichte erfuhr: Als er ein vergilbtes Foto eines alten, traditionell arabisch gekleideten Mannes sah, der sich als sein Urgroßvater herausstellte, fand er heraus, dass nicht Frankreich, sondern Nordafrika die Heimat seiner Vorfahren war. Seither ist die Suche nach seinen Wurzeln für ihn zu einer Lebensaufgabe geworden, der er in tänzerischen Ausdruckformen ein ganz spezielles, individuelles Gesicht geben will.

Vom Dunkel ins Licht? Vom eher statischen Fristen des Daseins zur dynamischen Selbsterfahrung? Ineinander verwobene Körper entwirren sich, sind im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Sprung. Im Schutz der Gruppe ist man geborgen und kämpft letztlich doch stets für sich allein. Ein Kampf der bis an die Grenzen des körperlich Machbaren geht. Der Ausgang bleibt im weiteren Verlauf offen. Und am Ende scheint sich der Kreis zu schließen. Das Licht wird dunkler. Der Tag geht zur Neige und hat seine Schuld an die Nacht beglichen.