Vom Court auf die Straße: EX-VfB-Volleyballer Matthias Kolley startet zu Spendenlauf rund um den Bodensee

Matthias Kolley hat ein Hobby, das man in Volleyballkreisen als überaus untypisch bezeichnen kann. Kolley läuft. Der ehemalige Spieler der YoungStars Friedrichshafen läuft aber nicht fünf oder zehn Kilometer, sondern möchte in sieben Tagen 210 Kilometer um den Bodensee laufen. Die Idee dazu kam dem 38-Jährigen beim Laufen – wobei auch sonst? „Ich höre dabei regelmäßig Hörbücher und bin auf eines gestoßen, in dem davon berichtet wird, wie ein Läufer an 50 aufeinanderfolgenden Tagen jeweils einen Marathon in jedem der 50 Staaten der USA läuft“, erzählt Kolley in einer Mitteilung des VfB Friedrichshafen. „Da kam mir die Idee, es mit den 210 Kilometern in sieben Etappen um den Bodensee zu versuchen.“

Kolley wagt dieses Laufexperiment aber nicht nur um des Laufens Willen. Der Wahl-Münchener arbeitet als Projektleiter für Special Olympics Bayern (SOBY). In Regensburg finden im kommenden Jahr die Special Olympics Landesspiele Bayern 2021 statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung erwartet SOBY bis zu 1500 Sportlerinnen und Sportler, 400 Trainer und Betreuer, 750 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer in 16 Sportarten. „Ich habe mir überlegt, dass ich die Tour um den See mit einem Spendenlauf verbinden möchte“, sagt Kolley. „Und genau für diese Veranstaltung sammle ich jetzt.“ Eine sechsstellige Summe soll das Event in Regensburg kosten. Sollte er diese Summe erlaufen, würde ihm seine Chefin „sicherlich ein Denkmal bauen“, lacht er. 2100 Euro hatte er sich auf der Spendenplattform „betterplace.org“ ursprünglich als Spendenziel gesetzt. Diese werden nach Abschluss der Spendenaktion direkt an seinen Arbeitgeber ausgezahlt. Fast 5000 Euro sind inzwischen zusammengekommen. „Erst haben Freunde mitgemacht, dann Freunde von Freunden“, freut sich Kolley. „Je mehr zusammenkommt, umso besser für unsere Veranstaltung. Das nächste Ziel sind 5500 Euro.“

Sport war für Kolley schon immer eine Leidenschaft – Mattze, wie er von allen genannt wird, durchlief von der D-Jugend an das komplette Nachwuchsprogramm der Häfler Volleyballer. 2003 schaffte er mit den Volley YoungStars die Sensation und wurde Meister der zweiten Liga Süd. Von dort aus ging es nach Unterhaching, wo er als Libero zwei Jahre im Liga-Oberhaus aufs Feld ging. Nach seiner aktiven Karriere wollte er sportlich aktiv bleiben. 2018 lief er seinen ersten Halbmarathon und jetzt im Mai folgte der erste Marathon. „Wenn ich das jemandem von meinen ehemaligen Volleyballkollegen erzählt habe, haben alle nur den Kopf geschüttelt“, schmunzelt Kolley.

So ein Kollege ist auch VfB-Geschäftsführer Thilo Späth-Westerholt. Als er von Kolleys Abenteuer hörte, bot er sofort seine Unterstützung an. „So eine Aktion ist ungewöhnlich und kommt einem wirklich guten Zweck zugute“, sagt er. „Mattze und ich kennen uns schon lange. Da war es klar, dass wir seinen Spendenlauf auch über unsere Kanäle publik machen wollten.“ Mitlaufen möchte Späth-Westerholt trotzdem nicht, wenn Kolley am 5. September bei seinem Vater Klaus in Friedrichshafen losläuft. Kolley senior wird ihn auch über die ganze Strecke begleiten. „Wir machen eigentlich jedes Jahr irgendeine ungewöhnliche Sache zusammen“, so Mattze Kolley. „Ich habe meinen Vater gefragt, ob er mein Begleitfahrzeug mit Fahrradanhänger sein wollte. Und er war sofort dabei.“