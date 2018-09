Die Modeindustrie wird immer schneller. Die Menge an Gebrauchtkleidung ist in den vergangenen 15 Jahren enorm gestiegen und wird inzwischen auf über eine MillionTonnen pro Jahr geschätzt, teilt der Dachverband FairWertung mit, der sich für das gemeinnützige Sammeln von Altkleidern einsetzt. Wer modisch mithalten möchte, kauft ein und füllt seinen Kleiderschrank regelmäßig auf. Wenn der zu voll wird, misten viele aus und werfen ihre aussortierte Kleidung in den Altkleidercontainer, um noch etwas Gutes zu tun. Doch was passiert dann mit der Kleidung?

Ein großer Teil der Kleidung, die im Bodenseekreis in den Altkleidercontainer geworfen wird, landet bei der Firma Striebel in Langenenslingen bei Riedlingen. Die Firma kauft Altkleidersäcke aus ganz Deutschland von karitativen Einrichtungen auf wie den Maltesern, Bethel oder Kolping oder auch von Schulklassen, die für den guten Zweck Kleidung gesammelt haben. Der Bedarf der gespendeten Textilien überschreitet den Bedarf der Organisationen, deshalb verkaufen sie die überschüssige Kleidung an Textilbetriebe. Für einen Sack bezahlt die Firma rund 25 bis 35 Cent. „Der Preis ist von Faktoren abhängig wie, ob wir die Säcke selbst abholen oder nicht“, sagt Hermann Bischof von der Firma Striebel.

Was in den Säcken drin ist, erfahren die Mitarbeiter erst, wenn sie die Säcke öffnen und mit dem Sortieren beginnen. 50 Tonnen Kleidung sortieren sie jeden Tag. Zuerst nach Kleidungsstücken und dann ordnen sie die Klamotten in Kategorien nach Qualität und Zustand ein. „Und dann geht es noch um die Frage ,Ist das modisch?’“, sagt Bischof. Denn überall auf der Welt wissen die Menschen, was modisch ist. Kleidung, die in einem guten Zustand ist und modisch ist, verkauft die Firma in ihrem eigenen Second-Hand-Laden. Der Rest wird an Firmen in der ganzen Welt verkauft und geht dann Süd- und Osteuropa und nach Afrika. „Einige wollen nur die erste Kategorie, andere nehmen auch die Kleidung, im schlechteren Zustand. Das ironische ist, dass die schlechteste Kleidung nach Fernost, daher wo viele unserer Kleidungsstücke produziert wird“, sagt er. Aus der schlechtesten Kategorie werden Putzlappen geschnitten.

Ein mühsames Geschäft

Doch nicht nur Hosen, Mäntel, Hemden und T-Shirts finden sie drin, aber auch Bücher, Küchenutensilien und Spielzeug. „Wir versuchen diese Sachen möglichst wieder unterzubringen, zum Beispiel auf Bücherbasaren“, sagt Bischof. Aber auch immer mehr Müll finden die insgesamt 120 Mitarbeiter vermehrt in den Säcken. Mitterweile fischen die Mitarbeiter pro Tag rund 15 Prozent Müll aus den Säcken. „Die Leute scheinen es einfach bequem zu mögen. Das Wegwerfen im Altkleidercontainer ist anonym. Wir finden alte Flaschen, Windeln oder auch Essensreste in den Containern. Deshalb hat die Firma einen eigenen kleinen Verwertungshof auf ihrem Gelände. Doch der kostet die Firma zusätzliches Geld. „Ein Geschäft, mit dem man Geld verdient, ist das nicht“, sagt er. Das Personal müsse bezahlt werden, die Kleiderpressen und Maschinen und eben auch der Müll.

Kleidung fair verkaufen

Die Nachfrage nach Second-Hand-Kleidung ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Das teilt der Dachverband FairWertung mit. Der Verein ist ein Zusammenschluss gemeinnütziger Organisationen, die Altkleider für soziale Zwecke sammeln. Besonders Menschen in ärmeren Ländern und Regionen kleiden sich mit Kleidungsstücken aus zweiter Hand ein. Sortierbetriebe verkaufen die Kleidung an Großhändler, über Zwischenhändler geht die Kleidung dann an Kleinhändler, um sie auf Märkten oder in Läden zum Verkauf anzubieten. In den Importländern bestreiten viele Menschen ihren Lebensunterhalt mit dem Transport, dem Handel und dem Umarbeiten der Second-Hand-Kleidung. Aber auch für die Kleidung, die nicht mehr weiterverkauft werden kann, gibt es eine Verwendung. Aus dem minderwertigen Stücken wird Malervlies oder Dachpappe gefertigt. Auch die Innenverkleidung von Autos besteht aus einem hohen Anteil geschredderter Alttextilien, teilt FairWertung mit. Hinzu komme auch der wachsende Trend des Upcyclen. Einige gemeinnützige Projekte verarbeiten aus gebrauchten Textilien Taschen, Decken oder neue Kleidungsstücke. Durch die schnelle Modeindustrie und der Trend zu Billigtextilien wird Kleidung immer kürzer getragen. Deshalb ist die Menge an gebrauchter Kleidung in den vergangenen Jahren enorm gestiegen. FairWertung empfiehlt deshalb, beim Einkauf auf Qualität zu achten und Textilien länger zu tragen, anstatt sie nach kurzer Zeit wieder auszusortieren. Wer sicher gehen möchte, dass seine Kleidung einem gemeinnützigen Zweck zugute kommt, kann seine Kleidung in einem Gebrauchtkaufhaus oder in einem Kleiderladen einer gemeinnützigen Organisation abgeben. Außerdem sollte man auf illegal aufgestellte Container achten (SZ berichtete), denn bei vielen Sammlungen wird ein sozialer Zweck nur vorgetäuscht. www.fairwertung.de

Wohin mit alter Kleidung?

Wer sich dafür entscheidet, Kleidung im einem Container zu spenden, sollte darauf achten, dass die Kleidung sauber und in einem guten Zustand ist. Die Kleidung sollte gewaschen sein und im besten Falle auch sauber gelegt sein. Es ist nicht notwendig, dass die Kleidungsstücke lochfrei sind. Allerdings sollte darauf geachtet werden, wo das Loch ist und wie auffällig es ist. Wenn die Kleidung zu kaputt ist, um sie zu spenden, gehört sie in den Müll. Der Bodenseekreis hat im Jahr 2013 ein eigenes Sammelsystem für Altkleider und Schuhe eingeführt. Seither werden Altkleider und Schuhe zum einen bei der Sperrmüllabfuhr separat mitgenommen, zum anderen besteht die Möglichkeit, diese Stoffe auf den Wertstoffhöfen und den drei Entsorgungszentren abzugeben. Eine Sammlung über Depotcontainer führt der Landkreis nicht durch, das wird gemeinnützigen Sammlern überlassen. Gründe für die Einführung eines eigenen Systems waren ein zusätzlicher Service für die Einwohner des Bodenseekreises durch ein Holsystem und die Schaffung eines kreisweiten Angebots über alle Wertstoffhöfe, da die gemeinnützige Sammlung nicht flächendeckend in allen Gemeinden installiert war, teilt der Landkreis mit.