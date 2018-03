Vom Bodensee nach Frankfurt: Volleyball-Nationalspieler Julian Zenger im Interview

Julian Zenger kommt am Mittwoch (20 Uhr, ZF-Arena) mit den United Volleys Rhein-Main zum Spitzenspiel der Volleyball-Bundesliga nach Friedrichshafen. Der 20-jährige Volleyballer wechselte vergangenes Jahr nach einer überragenden Europameisterschaft in Polen (Silbermedaille) vom VfB Friedrichshafen zum Ligakonkurrenten, wo er als Libero einen Stammplatz hat. Das war der Grund für seinen Weggang vom Bodensee. Mit Julian Zenger sprach Giuseppe Torremante.

Julian Zenger, wie haben Sie sich bei Rhein-Main sportlich entwickelt und wie gefällt es Ihnen dort?

Ich habe sicherlich Fortschritte gemacht, aber ich kann noch besser werden. Ich muss mich vor allem auch spielerisch steigern. Nach jeder Partie schauen wir gemeinsam Videos an und dann sehe ich, was nicht geklappt hat, und das versuche ich im nächsten Spiel besser zu machen. Menschlich bin ich sehr gut aufgenommen worden, habe in Rüsselsheim eine schöne Wohnung. Es passt alles und ich kann mich voll auf meinen Beruf konzentrieren.

Gegen den VfB Friedrichshafen und zuletzt gegen Berlin (1:3) haben Sie und Ihre Mitspieler jeweils den Kürzeren gezogen. Was fehlt Ihrer Mannschaft, um die großen Zwei zu ärgern und vor allem sie zu besiegen?

Wir sind nicht konstant genug. Das liegt vielleicht an unserer jugendlichen Unbekümmertheit und auch daran, dass wir international nicht die Spiele haben wie der VfB und Berlin. Wenn du gegen starke Teams wie Kazan oder Ankara spielst, dann wirst du gefordert. Was unserem Spiel aber auch fehlt, ist, dass wir keine Mittel haben, um aus einem Tief herauszukommen, und zwar gegen diese Spitzenteams. Da müssen wir in Zukunft Wege finden, das zu ändern.

Am Mittwoch spielt Ihr Team in der ZF-Arena gegen den VfB. Welche Chancen sehen Sie, etwas zu holen?

Wir gehen immer in eine Partie, um sie zu gewinnen. In Friedrichshafen wird es aber sehr schwer. Der VfB ist zu Hause eine Macht und lässt vor allem nie locker. Im Gegensatz zu uns finden sie Mittel, um sich aus einem Tief herauszuholen, das ist noch der Unterschied. Wir müssen am Mittwoch mit unseren Aufschlägen hohes Risiko gehen. So haben wir eine Chance, den VfB zumindest zu ärgern. Und wenn mehr drin ist, nehmen wir es gerne mit.

Die Mannschaft von Vital Heynen hat bislang alle Spiele gewonnen. Wie beeindruckend ist eine solche Serie für den Gegner?

Sehr beeindruckend. Man sieht ganz klar, dass Friedrichshafen viel Qualität hat. Das Team hat in der Annahme nur etwas Probleme, wenn einer der beiden gesetzten Außenangreifer David Sossenheimer oder Athanasios Protopsaltis nicht auf dem Parkett steht. Andreas Takvam hat hier nicht die Klasse der beiden.

Welches Saisonziel haben die United Volleys Rhein-Main?

In den vergangenen Jahren schafften wir immer den Einzug ins Halbfinale. Dieses Jahr wollen wir noch einen Schritt weiter gehen. Das heißt, unser Ziel ist das Finale.

Wird Julian Zenger wieder einmal das Trikot des VfB Friedrichshafen tragen?

Ich habe noch ein weiteres Jahr Vertrag bei den United Volleys und den werde ich erfüllen. Was danach ist, darüber mache ich mir erst Gedanken, wenn es soweit ist. Sicherlich kann ich mir eine Rückkehr zum VfB Friedrichshafen vorstellen, aber es kommt darauf an, welcher Trainer dann unter Vertrag ist und welche Mannschaft der Trainer zusammenstellt.