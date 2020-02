Vom Arbeitsplatz geht’s in den Hafen der Ehe

Dieses Ehejubiläum gibt’s nur selten: Maria und Siegfried Stotz sind seit 65 Jahren verheiratet und feiern am 25. Februar ihre eiserne Hochzeit. Gerade erst vor zwei Wochen hat Maya Stotz, wie sie von allen genannt wird, ihren 99. Geburtstag gefeiert, jetzt steht der nächste Anlass ins Haus.

„Die eiserne Hochzeit feiern wir im Kleinen“, ist sich das Ehepaar einig. Gemeinsam mit ihrer Tochter, ihrem Sohn, den Schwiegerkindern sowie drei Enkeln und einem Urenkelchen geht’s zum Mittagessen und anschließend auf eine kleine Rundfahrt durch die Region.

Kennen- und lieben gelernt hat sich das Ehepaar in der Bäckerei Obermühle in Tettnang. Er arbeitete dort als Bäcker, sie als Verkäuferin. Weil Siegfried Stotz kurz darauf eine Arbeit in der ZF angenommen hatte, läuteten die Hochzeitsglocken in St. Nikolaus in Friedrichshafen. Ein Sohn und eine Tochter machten das Familienglück perfekt. Die Wochenenden verbrachten sie oft in den Bergen beim Wandern, in den Ferien ging’s mit dem Auto über die Alpen. Als die Kinder aus dem Haus waren, erkundeten Siegfried und Maya Stotz mit dem Flugzeug die Welt. „Das waren immer schöne Reisen“, schwärmt Maya Stotz noch heute.

Ihre Erlebnisse kann das Paar in den Tagebüchern nachlesen, die Siegfried Stotz noch heute regelmäßig führt. „Höhen und Tiefen gibt’s überall“, sagt Siegfried Stotz. „Aber wir haben wohl alles richtig gemacht“, ergänzt seine Frau.

Eines der Hobbies war ein großer Garten, den das Paar viele Jahre bewirtschaftete. Vor zwei Jahren entschieden sich die beiden, in ein betreutes Wohnen umzuziehen – was sie nicht bereut haben.

Seitdem wohnen sie in der Nähe ihres Sohnes, der regelmäßig vorbeischaut. Jeden Tag drehen Maya und Siegfried Stotz mit dem Rollator eine Runde, gehen Spazieren, Kaffeetrinken oder Einkaufen. Und sie sind auch nach 65 Jahren noch glücklich miteinander.