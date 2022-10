Vom Abseilgerät bis zum Zangengriff

Klettern ist nicht gleich Klettern: Wo sich manche sportlich-dynamisch von Griff zu Griff bewegen, sind andere in schwindelerregender Höhe auf Montage unterwegs – wieder andere retten Leben in Felsspalten. Eine gemeinsame Plattform für die verschiedenen Anwendungsgebiete bildet am Freitag und Samstag, 25. und 26. November, die internationale Fachmesse für professionelle Höhenarbeit, Seilzugangstechnik und Klettersport auf dem Messegelände in Friedrichshafen.

„Bereits zum zweiten Mal bietet die Vertical Pro an der Schnittstelle zwischen den Branchen die Möglichkeit für den interdisziplinären Austausch“, wird Projektleiterin Annika Raff in einer Pressemitteilung der Messe Friedrichshafen zitiert. „Die Messeplattform mit umfangreichem Vortragsprogramm richtet sich an alle, die sich beruflich in der Höhe aufhalten.“

Gemeinsam mit dem Deutschen Alpenverein (DAV), der International Adventure Park Association (IAPA) und weiteren Partnern bildet die Vertical Pro im November in zwei Hallen die Bandbreite der Seil- und Sicherungstechnik unter einem Dach ab. Die neuesten Trends aus den Bereichen Klettergriffe, Bouldermatten, Kletterhallensysteme und Co. präsentiert die Messe mit zahlreichen nationalen und internationalen Ausstellern beim DAV-Kletterhallentreff „Halls & Walls“ in Halle A7.

Das Thema Nachhaltigkeit rückt besonders im Rahmenprogramm in den Fokus: In Foren und Podiumsdiskussionen informieren Expertinnen und Experten unter anderem über Unternehmensverantwortung sowie Diversität im Routenbau und im Kletterbetrieb. Reichlich Wand für Produktdemonstrationen, Routenbau-Workshops und natürlich den individuellen Selbsttest erwartet die Besucherinnen und Besucher am Boulderblock in der „Test + Demo Area“. Zudem können Geschick, Ausdauer und explosive Muskelkraft im Ninja Parcours unter Beweis gestellt werden.

Auch Kletterinnen und Kletterer aus Industrie, Rettung, Baumpflege und Hochseilgärten werden auf der Vertical Pro fündig. Expertinnen und Experten der IAPA informieren zudem über effektive Marketingstrategien auf Social Media und die Auswirkungen der Klimakrise auf Bäume in Hochseilgärten.

Öffnungszeiten sind am Freitag, 25. November, von 9 bis 18 Uhr und am Samstag, 26. November, von 9 bis 17 Uhr. Tageskarten sind online für 40 Euro und Zwei-Tageskarten für 47 Euro erhältlich.