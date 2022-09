Vom 17. bis 25. September: Was Besucher auf der diesjährigen Interboot erwartet

Die Sonne scheint, der Wind frischt auf: Die 61. Interboot macht sich bereit zum Ablegen. Mit an Bord sind vom 17. bis 25. September laut Messe Friedrichshafen rund 300 Aussteller und Firmen, die ihre Produkte, Zubehör und Branchen-Neuheiten im Motorboot-, Segelboot- sowie Funsport-Bereich in sechs Hallen präsentieren.

Wassersport erlebbar zu machen, gehört zu den Markenzeichen der Interboot – „und nach zweijährigen Corona-Kapriolen kann die internationale Wassersport-Ausstellung wieder verstärkt ihr Gesicht zeigen“, heißt es in der Pressemitteilung. „Trotz der Pandemie haben wir die Interboot kontinuierlich und erfolgreich durchgeführt. Darauf können wir nun aufbauen. In der kommenden Auflage planen wir endlich wieder umfangreichere Testmöglichkeiten für alle Wassersportfans in den Messehallen, im Freigelände und auf dem Bodensee“, so Messe-Chef Klaus Wellmann und Projektleiter Felix Klarmann.

Vom Segelboot bis zur Törnberatung

Auf der Interboot zeigt sich in sechs Hallen, dem Freigelände West und auf dem Messe-See die ganze Bandbreite des Wassersports. Dazu gibt es maritime Mode, Lifestyle-Bekleidung, Accessoires und Zubehör. Außerdem informieren Experten der kostenlosen Charter- und Törnberatung sowie des Segel- und Reise-Kompetenz-Zentrums. Vorträge, Seminare und Workshops der Interboot-Academy machen der Mitteilung zufolge Wassersportler fit für ihr nächstes Abenteuer auf und im Wasser.

Bei der Interboot ist nicht nur Anschauen, sondern auch Testen angesagt – zum Beispiel Funsport auf dem Messesee. (Foto: Christa Thoma/Messe)

„Der Anmeldestand der ausstellenden Unternehmen ist auf dem guten Vorjahres-Niveau, viele große Marken der letzten Auflage sind wieder mit an Bord. Beliebte Aktionen wie die Interboot-Surf-Days mit der stehenden Welle sowie die SUP-Team-Challenge im Testbecken der Halle A5 können wir in diesem Jahr wieder reaktivieren. Im Interboot-Hafen liegen Boote zum Testen bereit und auch Praxis-Workshops aus dem Interboot-Academy-Programm wie die Sunset-Touren mit Segel- und Motorbooten sowie das Hafenmanöver Fresh-Up können trotz des Niedrigstandes des Bodensees stattfinden“, berichtet Felix Klarmann.

Mit an Bord sind vom 17. bis 25. September laut Messe Friedrichshafen rund 300 Aussteller und Firmen, die ihre Produkte, Zubehör und Branchen-Neuheiten im Motorboot-, Segelboot- sowie Funsport-Bereich in sechs Hallen präsentieren. (Foto: Felix Kästle/Messe)

Rettungshundestaffel im Einsatz

Ein Testrevier gleich neben den Hallen bietet der Messe-See, auf dem unter anderem Schlauchboote mit Elektromotoren und Segelboote zum Ausprobieren bereitstehen. Die Macher von der Messe sind überzeugt, dass die Jet-Ski-Freestyle-Shows und Moto-Surf-Demos an den Wochenenden ein Besuchermagnet sein werden. Dort finden auch die Demovorführungen der DLRG statt.

Auf der Messe gibt es nicht nur Segel- und Motorboote, sondern jede Menge Zubehör für sämtliche Sportarten, die man auf dem Wasser betreiben kann. (Foto: Felix Kästle/Messe)

Laut Mitteilung ein Höhepunkt: die Vorführung der Rettungshundestaffel, die eine Person vom Grund des Sees retten wird. Auf dem Bodensee liefern sich die Teilnehmer bei der Deutschen Jugendmeisterschaft im Schlauchboot-Slalom sowie bei der Interboot-Trophy am ersten Wochenende Duelle um unterschiedliche Bojenkurse.

VIP-Parkplätze direkt in der Halle

Neu sind die VIP-Parkplätze direkt in der Halle. Für 49 Euro ist die Parkmöglichkeiten in der Halle A2, der Eintritt für zwei Personen sowie ein Weinpräsent am Stand des Hagnauer Winzervereins im Foyer West zu haben.

Eine ganze Halle für Taucher und Schnorchler bietet die Messe InterDive als Parallelveranstaltung am zweiten Interboot-Wochenende, von 22. bis 25. September. In Halle B5 präsentieren führende Hersteller von Tauchausrüstungen und Accessoires vom Schnorchel über das komplette Tauchequipment bis hin zu Geheimtipps für traumhafte Tauchreviere eine umfangreiche Bandbreite, heißt es in der Mitteilung abschließend.

Action im Messe-Testbecken: Bei der SUP-Team-Challenge fliegen schon einmal die Paddel. (Foto: Mauro De Moliner/Messe)

Trendsportart SUP: Auf der Interboot gibt es die Ausrüstung. (Foto: Silke Magino/Messe)