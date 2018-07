Der Winter hat einen fiesen Film aus Schnee und Eis über die Straßen gelegt. Das ideale Wetter, um sich auf eine Maschine zu schwingen und Gas zu geben, sieht sicher anders aus. Doch: „Bei diesen Temperaturen denkt noch niemand so richtig ans Motorradfahren. Wir schon!“, sagt Wolfgang Köhle, Pressesprecher der Messe Friedrichshafen, die am kommenden Freitag mit der „Motorradwelt Bodensee“ in die neue Saison startet.

Ob aktuelle Modelle, Sonderumbauten oder gebrauchte Motorräder: 215 Aussteller zeigen in neun Hallen, was auf dem Markt ist. Darunter sind große Namen zu finden: „Die führenden Marken wie beispielsweise BMW, Ducati, Harley Davidson, Honda, Kawasaki, Suzuki, Triumph und Yamaha sind ebenso vertreten wie die Nobelmarken CR&S und Victory“, betont Petra Rathgeber, Projektleiterin der Messe.

Was die Aussteller im Angebot haben, richtet sich nach Trends, und einer davon sieht so aus: „weg vom Supermotorrad hin zum alltagstauglichen Allrounder. Preiswerte, praktische Motorräder im mittleren Preis- und Leistungsbereich, das heißt um die 100 PS, dominieren inzwischen die Verkaufszahlen“, berichtet Andreas Ilg, Geschäftsführer des Motorradmagazins MO, im Rückblick auf das Vorjahr. 120000 neue Maschinen seien verkauft worden, „das ist eine ordentliche Zahl, auf die die Branche bauen kann“.

Um Geschwindigkeit geht es in der Halle A5, dort liefern sich Profis und Nachwuchssportler auf der Supermoto-Bahn Schaurennen. An den Start gehen der zweifache Weltmeister Bernd Hiemer oder Janina Würterle, Deutschlands erfolgreichste Frau. Geschicklichkeit zählt dagegen auf dem Trial-Parcours, über dessen Hindernisse unter anderem Vize-Europameisterin Iris Krämer balanciert.

In der „Motorradwelt“ ist jedoch nicht lediglich Zuschauen angesagt: Wer selbst kräftig Gas geben will, ist auf den zehn Teststrecken richtig. Dort stehen Elektromotorräder, Roller, Quads und neue Motorrad- und Rollermodelle zur Probefahrt bereit. Mitmachen heißt es ebenfalls im Wettbewerb „Pimp Your Scooter“, bei dem besondere Roller-Umbauten punkten. Die schönsten Modelle werden auf der Messe prämiert.

Außergewöhnliches in Sachen Tuning bietet jedoch vor allen Dingen die „Custom-Show“, die die Messe erstmals und zusammen mit Ruedi Steck aus der Schweiz organisiert. „Ein Custom-Bike ist ein Motorrad, das nach Kundenwunsch gebaut wird“, erklärt er. Dabei reiche das Spektrum vom umgebauten Hinterrad für 3000 Euro bis zur Spezialanfertigung einer kompletten Maschine für 100000 Euro.

Dass in den Kundendateien vom Handwerker bis zum Anwalt alle Berufe vertreten sind, wundert Messechef Klaus Wellmann nicht. Er ist sich sicher: „Motorradfahren ist eine Leidenschaft, und deswegen punktet die ,Motorradwelt Bodensee‘ bei Besuchern und Ausstellern mit ihrer Kombination aus Show und Schau.“