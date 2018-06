Mit 4000 Besuchern war die ZF-Arena am Sonntag endlich mal wieder ausverkauft. So schön der Zuschauerandrang für Verein und Mannschaft war – es gibt auch eine Kehrseite der Medaille: Verkehrs- und Parkplatznot rund um die Spielstätte.

Sonntag, 14 Uhr, bei der Feuerwache: Eine halbe Stunde vor dem entscheidenden Volleyball-Finalspiel drängen die Fans in die Halle. Im Kreisverkehr an der Meistershofener Straße geht gar nichts mehr rund, entlang des ehemaligen Bahngleises ist die Wiese komplett zugeparkt, genervte Autofahrer sieht man hinter dem Lenkrad gestikulieren. Was sich am Sonntagnachmittag bei der ZF-Arena abspielt, darf man getrost als Verkehrschaos bezeichnen.

Autos an Engstellen und auf Grünflächen

So mancher nutzte das Beschwerdeportal „Sagsdoch“, um Dampf abzulassen. „Wir freuten uns auf einen Kinobesuch, mussten diesen jedoch beinahe abbrechen, weil im näheren Umkreis des Bodenseecenters kein einziger freier Parkplatz mehr zu finden war“, schreibt ein Nutzer. Er hatte beobachtet, dass „zahlreiche Fahrzeuge unzulässig an Engstellen und auf Grünflächen abgestellt waren“. Was ihn besonders ärgerte: „Das Parkdeck des Bodenseecenters war geschlossen – für mich unverständlich, da dieser katastrophale Zustand doch vorhersehbar hätte sein müssen“. Ein Anwohner beklagte sich, dass „durch den Gemeindevollzugsdienst ... wieder keine Kontrollen durchgeführt“ wurden. Er fragt sich, warum Stadt und Polizei ihrer Arbeit nicht nachgehen, obwohl bekannt sei, dass immer und massiv falsch geparkt wird? „Wenn bei uns in der Siedlung „Am Riedlewald“ ein Feuer ausbrechen würde, wäre eine Zufahrt fast unmöglich“, schreibt er. „Die Stadt agiert unverantwortlich und setzt die Volleyballfans bewusst vor die Sicherheit der Anwohner.“

Verein verweist auf kostenlosen Shuttle

Die Pressespecherin des VfB Friedrichshafen, Gesa Katz, erklärt, dass man natürlich „sehr bedauere“, dass jemand keinen Parkplatz gefunden hat, weil alle Plätze belegt waren. Sie stellt aber auch klar: „Wir können den Leuten nicht vorschreiben, wo sie parken sollen". Der Verein weise immer wieder auf die – durch den Bau des Schwimmbades entstandene – schwierige Parksituation hin. Der kostenlose Shuttle vom ZF-Parkplatz P7 zur ZF-Arena, den der VfB gemeinsam mit der Stadt eingerichtet habe, sei eine „sehr gute Lösung“. Und weiterhin „eine gute Alternative, bis das neue Parkhaus an der Arena fertiggestellt ist“, betont Gesa Katz.

Was sagt das Management des Bodenseecenters zu der gespannten Parkplatzsituation? „Gemeinsam mit der Stadt und dem VfB gab es bereits verschiedene Gespräche und wir werden versuchen, die Situation bis zur Fertigstellung des Parkhauses für alle Beteiligten bestmöglich zu gestalten“, lässt Center-Manager Mark Jarosz wissen. Er fordert, dass der Shuttle-Service verstärkt kommuniziert werden solle.

Keine Strafzettel

Andrea Kreuzer verrät auf Anfrage der Schwäbischen Zeitung, dass am Sonntag kein Gemeindevollzugsdienst rund um die ZF-Arena eingesetzt worden ist. Zum einen hätte ein solcher Einsatz wohl nicht zur Ordnung beigetragen, sondern eher die Atmosphäre aufgeheizt. Zum anderen sei fraglich, ob bei den vielen von weither angereisten Fans ein Strafzettel eine erzieherische Wirkung entfalten könne.

Übrigens: Auf einem Parkplatz– ganz in der Nähe der ZF-Arena – waren am Sonntagnachmittag noch einige Plätze frei: oben an der Ludwig-Dürr-Schule, auf dem offiziellen Ersatzparkplatz.

Die ZF-Arena war am Sonntag endlich mal wieder ausverkauft: Doch es gibt auch eine Kehrseite der Medaille – die Verkehrs- und Parkplatznot rund um die Spielstätte.