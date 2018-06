Volleyballprofis duellieren sich an Häfler Uferpromenade

Sport am Strand – und das mitten in Friedrichshafen: Seit Dienstag finden am Gondelhafen die „Stadtwerk am See Beach Days“ statt. Jeder Tag ist dabei einer speziellen Beach-Sportart gewidmet. So können sich Hobbysportler in Beachvolleyball, Beachhandball und Beachsoccer ausprobieren und bei Turnieren gegeneinander antreten. Der Höhepunkt der „Beach Days“ ist der „Cashflow Beach Cup“ am Wochenende.

Das Häfler Turnier ist Teil der baden-württembergischen Beach Tour. Bei verschiedenen Innenstadtturnieren treten die besten Beachvolleyballer Baden-Württembergs gegeneinander an. Nach dem Auftakt der Turnierserie in Heidelberg geht es an diesem Wochenende erneut um Ranglistenpunkte und ein Preisgeld von insgesamt 2500 Euro.

Zwölf Frauen- und 16 Herrenteams haben sich für den „Cashflow Beach Cup“ angemeldet. Mitfavorit ist das Team aus Heiko Steinkemper und Timo Koch das die Baden-Württembergische Meisterschaft im Jahr 2015 in Freudenstadt gewann. Im selben Jahr belegte Oliver Knobelspieß den fünften Platz. In diesem Jahr wird er gemeinsam mit Raphael Schieting auf dem Platz stehen.

VfB-Profis starten mit Wildcard

Und auch das Teilnehmerfeld bei den Damen ist gut besetzt. Mit Alena Jung und Julia Reich sowie der Paarung Pia Lemberger und Laura Sutor sind die beiden besten Mannschaften aus Baden-Württemberg am Start. „Die Sportler schätzen die tolle Atmosphäre hier sehr. Direkt am See kommt ja auch wirklich Strandfeeling auf“, sagt Veranstalter Markus Dufner von MCD Sportmarketing, der die Beach Days in Friedrichshafen zum dritten Mal organisiert.

Dank einer Wildcard, mit welcher der VfB Friedrichshafen als Ausrichter an den Start gehen kann, werden auch Profis des Deutschen Vizemeisters dabei sein. „Unsere Jungs sind Hallen-Volleyballer, können sich also nicht über andere Beachvolleyballturniere qualifizieren“, sagt VfB-Präsident Wunibald Wösle.

VfB-Urgestein Thilo Späth-Westerholt geht gemeinsam mit Philipp Collin ans Netz. Späth-Westerholt bringt eine gehörige Portion Erfahrung auf Sand mit. 2004 wurde der 31-Jährige Vize-Europameister bei den U18-Junioren. Gemeinsam mit Nationalspieler Sebastian Schwarz trat er im vergangenen Jahr bei den Beach-Days an und belegte Platz drei. Ebenfalls dabei: Jovan Markovic, Spielertrainer der Drittliga-Mannschaft des VfB. Er wird mit dem mehrfach zum Volleyballer des Jahres gekürten Ex-Nationalspieler Burkhard Sude ins Rennen gehen.

Nachdem die Landesbausparkasse (LBS) als Sponsor der gesamten Beach-Tour abgesprungen war, musste Veranstalter Markus Dufner einen neuen Hauptsponsor für das Turnier in Friedrichshafen finden. Der Beach Cup wird deshalb in diesem Jahr von der Internetagentur Cashflow unterstützt.

Nach dem Beachvolleyballurnier am Wochenende 23./24. Juni wird die „Ba-Wü Beach Tour“ im August in Überlingen fortgesetzt.