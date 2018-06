Volleyballnachwuchs des VfB Friedrichshafen brilliert in Italien

Der VfB Friedrichshafen schlägt den Nachwuchs Lube Macerata und Roma Volley mit 3:0 - Spielergebnisse, über die sich die Häfler Volleyballprofis freuen würden, haben die U16-Jungs wahrgemacht. Beim Camillo-Bellomo-Gedächtnisturnier in Ortona in Italien holten sich die Nachwuchs-Volleyballer vom Bodensee souverän den ersten Platz. Aber nicht nur das. Am Ende des zweitägigen Turniers sind Zuspieler Jannis Hopt als MVP (wertvollster Spieler) und Jan Jalowietzki als bester Angreifer mit einem Pokal ausgezeichnet worden. Außer der Jury, haben auch die italienischen Spielerbeobachter ein besonderes Augenmerk auf die beiden gelegt.

Der Wettbewerb in der Heimat von VfB-Trainer Paolo Cipollone hätte nicht viel besser für den VfB Friedrichshafen laufen können, der mit Jannis Hopt, Jan Jalowietzki, Manuel Harms, Jakob Elsäßer, Marvin Faas, Marlon Faas, Tim Knaus, Moritz Rauber und Jannis Reimerink angetreten war. In der Vorrunde gewannen die Häfler ihre Spiele gegen Gastgeber Ortona B und gegen Lube Macerata mit 3:0. Das bedeutete den Einzug ins Halbfinale, wo Ortona A mit 2:1 besiegt wurde. Im Finale traf der VfB auf Roma Volley und gab sich beim 3:0 keine Blöße.

„Wir haben immer besser ins Spiel gefunden und uns von Spiel zu Spiel gesteigert“, sagte Paolo Cipollone, der die Mannschaft gemeinsam mit Andreas Elsäßer betreut hat. Besonders in den Bereichen Aufschlag-Annahme und Block waren die Häfler stark. Aber auch für das gute Benehmen außerhalb des Spielfeldes gab’s ein Lob vom Veranstalter.

Das Endklassement:

1. VfB Friedrichshafen, 2. Roma Volley, 3. Lube Macerata, 4. Sieco Service Impavida Ortona A, 5. Loreto Volley, 6. Sieco Service Impavida Ortona B. (gus)