Volleyballherren lassen der Jugend den Vortritt

Bis auf die Damen 1 sind die Volleyballteams des VfB Friedrichshafen am Wochenende in der ZF-Arena im Einsatz. Die Bezirksligadamen unter Trainer Agron Jakupi starten von Platz zwei aus in die Rückrunde. Beim Tabellenletzten, SSV Ulm 2, geht das Team am Sonntag ab 11 Uhr als Favorit ins Spiel.

Die Herren 2 des VfB, liegen auf Platz sieben und somit im Mittelfeld der Regionalligatabelle. Nachdem mit Dominic Lehle und Fabian Feiri zwei alte Hasen immer noch verletzungsbedingt ausfallen, müssen die jungen Wilden um den erfahrenen Zuspieler Dima Penner gegen den ASV Botnang Verantwortung übernehmen. Das wird am Samstag, 15.30 Uhr in der ZF-Arena kein leichtes Unterfangen, zumal der Tabellendritte mit den bundesligaerfahrenen Spielern Hannes Elsäßer und Dirk Mehlberg anreist.

Ihren ersten Tabellenplatz in der B-Klasse wollen die Herren 5 am Samstag auch gegen TV Kressbronn 2 und TSV Bad Saulgau behaupten. Das erste Spiel beginnt um 14 Uhr in der ZF Arena (Halle 4). In der B-Klasse Damen kommt es am Sonntag ab 11 Uhr (ZF-Arena, Halle 4) zum vereinsinternen Derby: Die Damen 2 spielen zunächst gegen die Damen 4 und im Anschluss an die Damen 2.