Volleyballfans bekunden erneut Trauer über Aus der ZF-Arena

Bereits zum dritten Mal hat der Fanclub der VfB-Volleyballer vor der ZF-Arena eine Gedenkstelle eingerichtet. Mitglieder des Häfler Monsterblocks bekunden ihre Trauer über die plötzliche Schließung der Spielstätte mithilfe von Plakaten und Grabkerzen. Am Wochenende spickten sie den Bauzaun mit Aussagen wie „Gebt uns eine neue Heimat“, „Unser Aushängeschild darf nicht sterben“ oder „Ohne Profis keinen Nachwuchs – ohne Nachwuchs keine Profis!“. Der Hausmeister hat Verständnis, muss die Stellungnahmen allerdings wieder entfernen: „Leider darf nichts am Bauzaun befestigt werden. Vor allem keine Folie“, sagt er. „Wenn der Wind dagegen drückt, nimmt es den ganzen Zaun um.“ Für die Profis des VfB-Volleyballs scheint sich allerdings eine baldige Lösung abzuzeichnen. Der Finanz- und Verwaltungsausschuss berät am Montag, 2. November, über eine mögliche Bezuschussung bei der Nutzung einer Messehalle.