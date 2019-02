Volleyballerinnen des VfB wollen Heimvorteil nutzen

Bis auf eine Mannschaft können alle Damenteams der VfB-Volleyballabteilung am Wochenende auf den Heimvorteil hoffen. Nur die Damen 4 und die Herren 5 sind auswärts gefordert.

Die VfB-Damen 1 haben sich für ihre Fans etwas Besonderes einfallen lassen. Um den Zuschauern das Spiel zu versüßen, wartet auf die ersten 20 Besucher je ein Berliner. Die Gäste auf dem Feld wollen die Häflerinnen nicht so zuvorkommend begrüßen. „Wir haben aus dem verlorenen Hinspiel noch eine Rechnung gegen TG Bad Waldsee 2 offen“, sagt Julia Baldauf. Im ersten Spiel geht’s gegen den SV Eglofs. Der Heimspieltag beginnt am Samstag, 16. Februar, um 17 Uhr in der ZF-Arena, Halle 4.

In der A-Klasse hoffen die VfB Damen 2 als Schlusslicht gegen TV Kressbronn und TV Bermatingen auf die ersten Punkte. Gespielt wird am Sonntag, 17. Februar, ab 11 Uhr in der ZF-Arena, Halle 4. Ebenfalls in der heimischen „Hölle 4“ gehen die Damen 3 ans Netz. Am Samstag ab 11 Uhr erwarten sie die TG Bad Waldsee 3 und anschließend die TSG Bad Wurzach zum Schlagabtausch. Das zweite B-Klasse-Team, die Damen 4, werden am Sonntag um 10 Uhr von der SG SV Gebrazhofen/ASV Waldburg erwartet. Und die U16-Jungs des VfB , die als Herren 5 in der A-Klasse antreten, spielen am Sonntag (14 Uhr) in Bellenberg gegen VSG Bellenberg/Vöhringen.