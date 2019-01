Volleyballerinnen des VfB spielen in Unlingen

Volleyballfans aufgepasst: Die Herren 2 des VfB Friedrichshafen haben am Samstag (Spielbeginn 15.30 Uhr) erneut ein Heimspiel. Eine Woche, nach dem Tabellenführer der Dritten Volleyball-Bundesliga versucht Aufsteiger TSG Blankenloch sein Glück in der Häfler ZF-Arena. Das Team um VfB-Kapitän Jovan Markovic will an die gute Leistung anknüpfen und gegen den Drittplatzierten erneut punkten.

Die VfB-Damen 1 werden in der Bezirksliga am Samstag beim VC Baustetten 2 erwartet. „Wir haben gut trainiert und sind gut drauf“, sagt Trainer Agron Jakupi und geht zuversichtlich in das Spiel. Früh aufstehen heißt es für die Damen 2 am Sonntag. Das A-Klasse-Team fährt in den Landkreis Biberach und trott ab 10 Uhr beim SV Unlingen an. Ein Auswärtsspiel in eigener Halle haben die Damen 3. Sie spielen am Samstag ab 14 Uhr in der ZF-Arena (Halle 4) gegen die Damen 4. Die zweite Partie lautet Damen 4 gegen den TSV Bad Saulgau

Und in der A-Klasse Herren schlagen die VfB-Herren 5 am Samstag ab 11 Uhr gegen die MTG Wangen in Halle 4 der Häfler ZF-Arena auf.