Volleyballer rudern? Mit den Armen in der Luft sicher oft, aber so richtig auf dem Wasser? Warum nicht, dachte sich VfB-Coach Michael Warm, und fragte beim Ruderverein Friedrichshafen für ein Probetraining der besonderen Art an. Für den RVF und ganz besonders für das junge Rennteam des Vereins waren die Sportprofis äußerst willkommen, wie die Ruderer schreiben.

Und so stand am Mittwochvormittag fast die gesamte Profimannschaft des VfB Friedrichshafen auf dem Hof des Traditionsvereins. „In diesem Jahr ist vieles anders als sonst und wir müssen noch mehr zusammenhalten. Teambuilding spielt für eine erfolgreiche Saison eine größere Rolle als viele denken“, erklärt Warm einen Grund für diesen besonderen Ausflug auf den Bodensee. Der zweite: Mit zwei Monaten ist die Saisonvorbereitung so lang wie noch nie. Da muss sich ein Trainer einiges einfallen lassen, damit seine Spieler nicht die Lust am Spiel verlieren, bevor der Ligabetrieb startet.

Mit ihrer Körpergröße, einer gut trainierten Muskulatur und Koordination haben Volleyballer gute Voraussetzungen fürs Rudern, auch wenn die Sportler im Boot mehr Ausdauer haben. Doch wie mit dem Ball braucht es auch im Mannschaftsboot technische Perfektion und ein eingespieltes Team, damit es gut läuft. Dass das einfacher aussieht als es sich mit den beiden rund drei Meter langen Skulls in den Händen im Boot umsetzen lässt, mussten die Männer um Libero Markus Steuerwald dann recht schnell erkennen. Bis auf den Jüngsten im Team, Ben-Simon Bonin, der unterwegs zur Vorbereitung für die Junioren-EM in Italien war, stellten sich alle VfBler mit großer Ernsthaftigkeit, aber genauso viel Spaß dem ungewohnten Bewegungsablauf im anfangs wackligen Ruderboot. Nur Dejan Vincic wollte vorzeitig an Land. Die „Kippelei“ war ihm auf den Magen geschlagen.

Nicht nur die beiden RVF-Trainer Jan Strempel und Thomas Weiler begleiteten die Doppelvierer mit den Motorbooten auf dem Wasser. Die Ruderinnen Leonie Goller, Emma Neubauer, Yara Köder und Nora Dormeyer tauschten für diese Trainingseinheit die Seiten und nahmen statt der Skulls in jedem Boot das Steuerruder in die Hand. „Die Mädels sind das unerschrocken angegangen und haben die großen Jungs in englischer Sprache unterwiesen“, so Thomas Weiler. Die Jungs der RVF-Rennmannschaft – Yannis Köder, Leon Hoff und Mathias Wolsfeld – begleiteten die Volleyballer im Rennboot und zeigten quasi im praktischen Anschauungsunterricht, wie Rudern so geht.

Aufs Wasser gingen letztlich alle, sogar das Trainergespann Michael Warm und Thomas Ranner. Dass eine Körperlänge jenseits von zwei Metern im Gig-Boot das Ende der Fahnenstange ist, zeigte sich aber nicht nur bei Diagonalangreifer Lukas Maase, der an Land stolze 2,12 Meter misst. Obwohl die Stemmbretter so weit wie möglich nach vorn gestellt waren, reichte für seine langen Beine die Rollbahnlänge für den Rollsitz nicht mehr aus – von der Schuhhalterung im Boot ganz abgesehen. Dabei ist Schuhgröße 46 hier kein Problem.

Nach einer guten halben Stunde bekamen die Volleyballer in den Booten den gemeinsamen Rhythmus und eine gleichförmige Bewegung schon ganz gut hin. Als besonders talentiert zeigte sich der kubanische Mittelblocker David Fiel Rodriguez, der auf der Schlagposition in seinem Boot den Takt vorgab. Kein Wunder: Das war nicht sein erstes Rudertraining, gab er später zu. Er war auch nach der einstündigen Ausfahrt noch so gut bei Puste, dass er beim Abschluss-Meeting auf dem Hof noch eine fetzige Beatbox-Einlage zum Besten geben konnte.

Nach gut zwei Stunden waren sich Ruderer und Volleyballer jedenfalls einig: „Das hat wirklich Spaß gemacht“, sagt RVF-Trainer Thomas Weiler. Einige vom VfB würden das gern wiederholen. Und weil es bei der Premiere so gut geklappt hat, hat der Ruderverein nun auch die Volleyball-Junioren zum Wassertraining eingeladen.