Volleyballer schlagen bei Beach-Days auf

In Überlingen finden vom 3. bis 8. August die „Sparkasse Bodensee Beach-Days“ statt. Circa 250 Tonnen Sand, ein Bandensystem sowie große Zuschauertribünen verwandeln die Überlinger Zimmerwiese erneut in eine Beach-Arena am See. An 6 Tagen erwarten die Zuschauer Turniere und Meisterschaften sowie Mitmachaktionen für jedermann in den Beach-Sportarten Volleyball, Handball, Fußball und Tennis.

Am 5. August steht der „Bodensee Therme Beachtennis-Cup“ auf dem Programm, ein deutsches Ranglistenturnier mit deutschen Topspielern. Unter anderem ist der mehrfache deutsche Meister und Nationalspieler Oliver Munz am Start. Beginn ist 10 Uhr auf der Überlinger Zimmerweise.

Sportliches Highlight der Veranstaltung sind am Wochenende 7. und 8. August die Baden-Württembergischen Meisterschafen im Beachvollyball, bei denen es um ein Preisgeld von 1500 Euro geht.