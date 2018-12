Am letzten Spieltag vor der Weihnachtspause sind die Amateurteams des VfB Friedrichshafen allesamt auswärts im Einsatz. Besondere Spannung ist in der Dritten Liga angesagt.

Da kommt es am Samstag ab 19.30 Uhr in der Konstanzer Pestalozzihalle zum Seederby zwischen dem USC Konstanz – mit dem Häfler Trainerduo Helmut Zirk/Marcus Hornikel – und den Herren 2 des VfB Friedrichshafen. Einige Häfler mussten erkältungsbedingt im Training kürzer treten, trotzdem sind alle motiviert für den Start in die Rückrunde. „Wir haben die letzten beiden Wochen noch genutzt, um an Abstimmungsproblemen zu feilen“, sagt Angreifer Dominic Lehle. „Die Punkte in Konstanz werden garantiert umkämpft werden.“ Tabellenzweiter gegen Tabellendritter heißt es in der Bezirkliga Süd: Hier spielen die Damen 1 am Samstag um 15 Uhr bei TSV Bartenbach in der Nähe von Göppingen. Vorletzter gegen Letzter heißt es, wenn die Damen 2 am Samstag um 14 Uhr zum Kellerduell bei der MTG Wangen antreten. In der B-Klasse treten die Damen 3 am Samstag um 14.30 Uhr bei SV Hauerz 2 an, die Damen 4 sind ab 14 Uhr bei SV Horgenzell 2 im Einsatz.