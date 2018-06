Volleyballer des VfB sind bereit für den Ausgleich

Marc-Anthony Honoré, Mittelblocker des VfB Friedrichshafen, ist zuversichtlich, dass die Volleyball-Mannschaft vom Bodensee in der Finalserie zum 1:1 ausgleichen wird. „Berlin hat das erste Spiel gewonnen, aber wir spielen zu Hause und das werden wir gewinnen“, sagt Honoré. Spiel zwei wird am Donnerstag um 20 Uhr in der ZF-Arena angepfiffen.

Es waren Kleinigkeiten, die am vergangenen Sonntag in der Max-Schmeling-Halle den Unterschied zugunsten von Berlin ausmachten. Ein paar Bälle nicht geblockt oder in der Feldabwehr entschärft und fertig war die 1:3-Niederlage.

Wobei der VfB Friedrichshafen ordentlich gespielt hatte gegen einen Gegner, dem an diesem Tag vieles gelang. „Wir waren im Block nicht flexibel genug. Berlin hat fast nur über außen gespielt und unsere Mittelblocker waren ein bisschen wie im luftleeren Raum“, betont Honoré, der selbst die Partie von außen betrachtete.

Das Spiel ist Geschichte und die Mannschaft hat sie noch einmal gemeinsam aufgearbeitet. Die ganze Konzentration gilt nun der zweiten Begegnung am Donnerstagabend in der ZF-Arena. In den Trainingseinheiten wurden verstärkt Block- und Abwehrsituationen trainiert, damit diese Elemente besser klappen. „Spieler wie Paul Carroll oder auch Robert Kromm kann man nie ganz ausschalten. Wir können aber versuchen sie besser zu lesen und dazu zählt eine perfekte Blockarbeit“, meint Honoré. Entweder punktet das Team dann direkt oder die Spieler stoppen den Ball und können einen Gegenangriff einleiten. Auch im Rückspiel stehen beide Hauptangreifer der Berlin Recycling Volleys wieder im Mittelpunkt. „Aber wichtig ist auch, dass wir unser Spiel spielen“, fordert Außenangreifer Björn Andrae. In Berlin hätte die Mannschaft ihren Rhythmus nicht gefunden.

Letzter Schliff

Den Rhythmus finden, das wurde im Training ebenfalls geübt. Aufschlag, Angriffe über die Mitte oder außen, abgewehrte Bälle gut verteidigen – alles, was für ein erfolgreiches Volleyballspiel notwendig ist, um erfolgreich zu sein. VfB-Cheftrainer Stelian Moculescu hat seinen Spielern den letzten Schliff gegeben, dass sie am Donnerstag zum 1:1 ausgleichen. Seine Spieler müssen aber auch die wichtigen Bälle für sich entscheiden und den DVV-Pokalsieger in die Knie zwingen. „Berlin spielt gut, aber wir können das auch. In der zweiten Partie werden wir es zeigen“, betont Mittelblocker Honoré.

Das erwartet auch Roberto Serniotti, Trainer der Berlin Recycling Volleys. „Der VfB wird natürlich zurückkommen und seinerseits den Druck in allen Bereichen erhöhen. Uns erwartet ein schwerer Kampf“, betont er.

Die BR Volleys reisen optimistisch nach Friedrichshafen. „Wenn es uns gelingt, erneut druckvoll aufzuschlagen und erfolgreich an kleinen Stellschrauben zu drehen, wie im ersten Spiel, bin ich optimistisch“, meint Serniotti und lässt sich von der Kulisse am Bodensee nicht verunsichern: „Wir haben in dieser Spielzeit schon bewiesen, dass wir auswärts bestehen können. Es ist immer eine Frage des Selbstbewusstseins und das besitzt unsere Mannschaft“, so der BRV-Chefcoach.

So gesehen wird es in Friedrichshafen einen harten Kampf geben. Beide Teams werden mit ihren Aufschlägen enormen Druck aufbauen und so versuchen den Gegner zu verunsichern. „Auf diesem Niveau ist der Aufschlag enorm wichtig. Wir sind bereit für Berlin“, meint Honoré mit Blick auf Donnerstagabend.

So wollen sie spielen

VfB: Tischer, Gontariu, Gauna, Nalobin, Andrae, Geiler; Libero: Perry.

Berlin: Zhukouski, Carroll, Fischer, Le Goff, Lotman, Kromm; Libero: Shoji.