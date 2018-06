Volleyballer des VfB Friedrichshafen wollen am Mittwoch Finaleinzug perfekt machen

Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen können am Mittwochabend in Unterhaching den Finaleinzug perfekt machen. In der Serie „Best of five“ führt die Mannschaft von Cheftrainer Stelian Moculescu mit 2:1. Ein weiterer Sieg und dann trifft der VfB im Kampf um den Titel auf die Berlin Recycling Volleys, die bereits qualifiziert sind.

Der dritte Sieg im Halbfinale hat für die Spieler noch einen anderen positiven Nebeneffekt. Sie könnten die Osterfeiertage gemeinsam mit ihren Familien oder Freunden verbringen. Verliert der VfB Friedrichshafen allerdings das vierte Spiel, dann gibt es am Karsamstag, um 19.30 Uhr, das letzte Match der Halbfinalserie. Und diesen Termin wollen die VfB-Profis vermeiden.

Allerdings dürfen Zuspieler Nikola Jovovic und seine Teamkollegen nicht so auftreten wie beim zweiten Halbfinalspiel, als sie mit 0:3 verloren. Nur den ersten Satz (32:34) hätten sie gewinnen können. Danach war Generali Haching wacher und spielte auch mit mehr Durchschlagskraft. Die Körpersprache stimmte bei vielen VfB-Spielern nicht. Das änderte sich dann am vergangenen Sonntag beim zweiten Sieg. Der Wille war wieder da und Rückstände im dritten und vierten Satz waren für den VfB kein Problem.

Die Situation ist dieses Mal eine andere. Verliert die Mannschaft von Mihai Paduretu erneut, dann scheidet sie aus. Mit diesem Druck muss das Team um den Nationallibero Ferdinand Tille erst klarkommen. „Wir wissen, dass wir uns keine weitere Niederlage erlauben dürfen. Ich bin überzeugt, dass wir uns in der ZF Arena wiedersehen und zwar im entscheidenden Spiel um den Finaleinzug“, sagte Tille nach der zweiten Partie.

Aufschlag ist wichtig

Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wichtig ist – wie immer auf diesem Niveau – der Aufschlag. Wenn eine Mannschaft damit Druck auf die gegnerische Annahme machen kann, dann ist dies die halbe Miete. „Wir haben in Unterhaching nicht so gut aufgeschlagen, machten zu viele Fehler. Wenn wir über Ostern etwas Ruhe wollen, dann müssen wir am Mittwoch hier stabiler sein“, meinte VfB-Diagonalangreifer Ventzsilav Simeonov.

Stelian Moculescu, Cheftrainer des VfB Friedrichshafen, macht nicht viele Worte. „Wir müssen gewinnen, um vorzeitig in die Finalserie einzuziehen“, sagt er. Der 63-Jährige erwartet von seiner Mannschaft, dass sie am Mittwochabend vor allem im Aufschlag nicht mehr so viele Fehler macht. „Da dürfen wir uns keine Blöße geben“, betont der VfB-Cheftrainer. Glücklich ist Moculescu auch darüber, dass bis auf Svetoslav Gotsev (Rückenprobleme, fällt aus) alle Mann an Bord sind. „Wir haben Alternativen und das ist gut so.“ Und ein paar Tag Ruhe über Ostern tun dem Cheftrainer vor den Finalspielen sicherlich auch gut.