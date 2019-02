Für die Häfler U16- und U20- Volleyball-Jugendmannschaften stehen am Samstag, 23. Februar, die württembergischen Meisterschaften an. Der VfB ist sowohl im männlichen als auch weiblichen Bereich vertreten. Jeweils die beiden besten Teams qualifizieren sich für die süddeutsche Meisterschaft, wie es in der Ankündigung heißt.

Die männliche U20-Jugend ist in Bad Waldsee bei der württembergischen Meisterschaft gefordert. In der Heimatstadt von Youngstars-Trainer Adrian Pfleghar kämpfen – neben dem VfB Friedrichshafen – der TV Rottenburg, TSV Mutlangen, MTV Ludwigsburg, TSV VolleyAlb Dettingen und TG Bad Waldsee um die Teilnahme an der Landesmeisterschaft. Als Spieler hat Pfleghar Tobias Hosch, Tobias Habermaas, Jannik Brentel, Pascal Zippel, Leon Zimmermann, Severin Hauke, Benedikt Waldinger, Michael Haug, Tom Klotzbücher, Adrian Jammer und Moritz Hauke nominiert.

In der männlichen U16-Jugend wird der „WM“-Titel im Friedrichshafener Berufsschulzentrum ausgetragen. Qualifiziert haben sich, außer dem VfB Friedrichshafen, der TV Rottenburg, TSV Schmiden, VfB Ulm, TSV VolleyAlb Dettingen, MTV Ludwigsburg, TSV Birkach und die TG Bad Waldsee. VfB-Trainer Fabian Kohl hat Timo Hess, Daniel Habermaas, Florian Benz, Jonas Hentsch, Mattis Gentner, Vladimir Pavslovskij, Arik Schärer, Tim Gaßner, Liam Pauls, Pascal Gwinn, Konstantin Dittmann und Benedikt Böhmer nominiert

Die Häfler U20 weiblich mit ihrem Trainer Agron Jakupi tritt am Samstag bei der SpVgg Rommelshausen an. Hier spielen außerdem Allianz MTV Stuttgart, TV Niederstetten, TG Bad Waldsee und SpVgg Holzgerlingen um die Meisterschaft. Für den VfB wollen Monika Jovanova, Meike Zimmermann, Clara Gescher, Hande Kabalak, Lucia Littmann, Lea Nieleck, Johanna Resch, Debora Stephan, Acelya Sürer und Anna Vaulin ihr Bestes geben.

Die WM der U16-Jugend weiblich findet in Schmiden statt. Auch hier ist eine VfB-Mannschaft um das Trainerteam Rosalinde Lehle, Thomas Muff und Daniel Lehle vertreten. Für den VfB Friedrichshafen spielen Lilly Beckert, Cora Liebherr, Klara Röttger, Alexia Garanin, Theresa Heinig, Finja Muff, Carla Baer, Zümre Öztürk, Melinda Vila und Noemi Kozilek. Weitere Teilnehmer sind der SV Ochsenhausen, MTV Stuttgart, FV Tübinger Modell, TSV Flacht, TSV Schmiden, TV Niederstetten und TV Bad Mergentheim.