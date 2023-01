Volleyballfans aufgepasst: Schwäbische.de öffnet exklusiv und vorab die Türen des Hangar R

Das lange Warten hat ein Ende: Am Samstagabend schlagen die Volleyballer des VfB-Friedrichshafen zum ersten Mal im Hangar R beim Flughafen auf. 20 Leserinnen und Leser der „Schwäbischen Zeitung“ dürfen schon vorab einen Blick in die neue Arena werfen – bei der Aktion „SZ öffnet Türen“ am Donnerstag.

Messehalle, Arena in Neu-Ulm, nochmal eine Messehalle, dazu zahllose Trainingseinheiten in verschiedenen Schulsporthallen – die VfB-Profis und ihre Fans haben eine ziemliche Odyssee erleiden müssen, seit die ZF-Arena im Herbst 2020 Knall auf Fall geschlossen werden musste, baulicher Mängel wegen. Diese für alle Beteiligten nicht ganz einfache Phase endet am Samstag, wenn der VfB gegen Herrsching erstmals im Hangar R aufschlägt, der von der Flugzeughalle zum Volleyballtempel umgebaut worden ist.

Zeigt den Fans den Hangar R: Thilo Späth-Westerholt. (Foto: nordphoto GmbH / Hafner via www.)

Platz für 1000 Fans

Die Baukosten waren vorab auf 1,8 Millionen Euro geschätzt worden, größtenteils finanziert von der Stadt Friedrichshafen. Rund 1000 Fans finden Platz. Weil die Planung länger dauerte als gehofft, wird erst ab Januar in der neuen Halle gespielt, nicht schon seit Herbst.

Über den Kraftakt des Hangarumbaus, vor allem aber über die Reize der neuen Arena und die Ziele des VfB Friedrichshafen wird der Geschäftsführer der Volleyball GmbH, Thilo Späth-Westerholt (Foto: imago), bei der Aktion „SZ öffnet Türen“ informieren. Die Veranstaltung beginnt am Donnerstag, 5. Juli, um 18 Uhr im Hangar R und wird etwa eine gute Stunde dauern. Zeitgleich werden auch die Profis eine Trainingseinheit absolvieren.

Einsendeschluss: Mittwoch, 20 Uhr

Die Teilnehmerzahl ist aus organisatorischen Gründen auf 20 begrenzt. Wer sich für die Veranstaltung interessiert, der schreibe eine Mail an folgende Adresse: gewinnen.friedrichshafen@schwaebische.de. Einsendeschluss ist Mittwoch, 4. Januar, Punkt 20 Uhr. Bitte geben Sie in der Mail eine Telefonnummer an, unter der Sie auch zuverlässig zu erreichen sind. Sollten sich mehr als 20 Volleyballfans melden, dann wird das Los über die Teilnahme entscheiden. Die Gewinner informieren wir am Donnerstagvormittag telefonisch.