"Volleyball macht Schule": Volleyball-Unterricht kommt per Video zu den Schülern

Eigentlich trifft man Simon Stegmann unter der Woche in den Grundschulen der Region an. Dort gibt der Projektleiter von „Volleyball macht Schule“ in den vierten Klassen volleyballspezifischen Sportunterricht. Aufgrund der aktuellen Situation verlegt Stegmann den Schulunterricht momentan jedoch aus der Sporthalle in die eigenen vier Wände. In Kooperation mit den Profis des VfB Friedrichshafen produzierte er in den vergangenen Wochen ein Video-Training bis zu den Pfingstferien, das Schüler der Stufen eins bis sechs von daheim aus mitmachen können. Das berichtet der VfB Friedrichshafen.

Zunächst bekommen die Schulen einen Link zur Verfügung gestellt, den sie dann an die Schüler weiterleiten können. Anschließend können sich die Schüler direkt kostenlos per Mail registrieren und bekommen den Link für die kommenden Trainings direkt zugeschickt. „Wir wollen natürlich auch in diesen Zeiten für den Volleyball begeistern und den Kindern die Möglichkeit geben, sich weiter zu entwickeln“, sagt Stegmann.

Gemeinsam mit VfB-Trainer Michael Warm stellte Stegmann zwei Programme auf die Beine. Ersteres richtet sich an die Grundschüler der Klassen eins bis drei. Diese hatten bis jetzt noch keinen Kontakt zum Thema Volleyball, weshalb das Programm so aufgebaut ist, dass die Kinder, wenn Stegmann in Zukunft an die Schulen kommt, bereits erste Erfahrungen mit dem Ball gesammelt und die verschiedenen Techniken ausprobiert haben.

Unter dem Titel „Volleyball macht Schule JUNIORS“ lernen sie gemeinsam mit Bärti, dem Maskottchen des VfB Friedrichshafen, den Umgang mit dem Ball.

Profis machen Übungen vor

„Volleyball macht Schule 2.0“ richtet sich an die Klassenstufen vier bis sechs. Diese Zielgruppe hat bereits in diesem oder den letzten beiden Jahren an dem Projekt teilgenommen. Hier bauen die Übungen, die von den Profis des VfB Friedrichshafen gezeigt werden, auf dem bereits erlernten auf.

Die Videos sind im Youtube Kanal des VfB hinterlegt, sodass die Kinder – wann immer sie Zeit haben – auf die einzelnen Trainingseinheiten zugreifen und auch mehrere Male in der Woche den Ball in die Hand nehmen können.

Uns ist es wichtig, dass die Kinder auch in dieser Zeit in Bewegung bleiben, den Volleyball in die Hand nehmen und weiter Spaß an unserer Sportart haben. Simon Stegmann

„Jede Woche ergänzen wir das Angebot um eine weitere Trainingseinheit“, erklärt Stegmann. „Sodass wir dann vor den Pfingstferien mit fünf verschiedenen Videos das Volleyballspiel in seinen Grundelementen durchgenommen haben.“ 20 Minuten dauert eine Trainingseinheit.

Benötigt wird lediglich ein Ball – dabei ist es egal ob Volley-, Basket- Fuß- oder Wasserball – sowie bei einigen Übungen eine Hauswand und ein wenig Klebeband. Nachdem die einzelnen Übungen erklärt und vorgeführt wurden läuft ein zwei-minütiger Countdown im Video runter, während dem die Kinder üben können.

„Das ist eine besondere Zeit, in der wir uns alle umstellen müssen“, sagt Stegmann. „Uns ist es wichtig, dass die Kinder auch in dieser Zeit in Bewegung bleiben, den Volleyball in die Hand nehmen und weiter Spaß an unserer Sportart haben.“

Derweil sucht die Profiabteilung des VfB trotz Zwangspause nach vielversprechenden Talenten. Trainer Michael Warn hatte in einem Live-Interview auf Facebook Anfang April angekündigt, auch künftig eine schlagkräftige Truppe aufstellen zu wollen. „Wir haben die beste Halle und die besten Trainingsbedingungen in der Liga“, meinte Warm. „Wir wollen den einen oder anderen talentierten Spieler holen, auf den wir dann in ein paar Jahren stolz sein können, wenn wir sehen, was aus ihm geworden ist.“