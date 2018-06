Volleyball in Friedrichshafen: Zu viel Getöse, zu wenig Unterhaltung

Woran liegt’s, dass seit einigen Jahren die Zuschauerzahlen bei den Volleyballern sinken? Und wie kann der VfB Friedrichshafen dieser negativen Entwicklung entgegenwirken? Diese Fragen richtete die Schwäbische Zeitung an die Häfler Fans. Zirka 30 von ihnen nutzten die Gelegenheit, um konstruktive Kritik zu üben, um Lösungsvorschläge loszuwerden – oder um einfach mal ihrem Unmut Luft zu machen. Nach der Durchsicht der Antworten steht eines: Das eine Problem oder die eine Lösung gibt es nicht. Der Zuschauerschwund hat vielschichtige Ursachen.

Zehnmal ein volles Haus

Rückblende: In der legendären Saison 2006/2007, die das junge Häfler Team mit dem Gewinn des Triples krönt, wollen im Schnitt 2302 Zuschauer die Heimspiele sehen. In den beiden darauffolgenden Jahren hält der Boom mit durchschnittlich 2665 und 2654 Zuschauer an. Danach beginnt das Zuschauerinteresse kontinuierlich zu schwinden. In der Saison 2009/2010 kommen nur noch 2450 Fans, in der vergangenen Spielzeit waren’s 2191. Besonders bedenklich: Auch bei den Topspielen in Bundesliga und Champions League ist die ZF Arena nicht mehr ausverkauft. In den vergangenen Jahren freuen sich die Volleyballer nur zehnmal über ein volles Haus.

Eine wesentliche Ursache fürs Ausbleiben der Fans scheint die Geräuschkulisse in der ZF Arena zu sein. „Wir sind uns einig, dass die Lautstärke des Hallensprechers so gravierend hoch ist, dass die Ohren schmerzen und wir Bedenken haben, die Ohren ernsthaft zu schädigen“, schreibt Gerhard Traub. Er beobachtet häufig, dass andere Zuschauer Ohrenstöpsel tragen.

Gehörschäden

Der gleichen Meinung ist Reinhard Weiler. „Es ist zu laut“, stellt er fest und fragt: „Sind die Spieler alle schwerhörig? Ist es in der anderen Hallen auch so laut?“ Markus Reithofer findet, dass „Konversation mit Freunden oder Bekannten nicht mehr möglich ist. Bei Kindern, die sich dort aufhalten, sind Gehörschäden vorprogrammiert.“ Sein Entschluss: „Kein Besuch mehr unter diesen Umständen.“ Ein anderer Leser ärgert sich nicht nur über die Lautstärke des Hallensprechers, sondern auch über dessen „Anmache“, weil man ständig aufgefordert werde, sich „wie ein Hampelmann“ zu benehmen. Er findet: Die Stimmung kommt bei entsprechendem Spielverlauf doch von selbst“.

Martin Knabe, ehemaliger Dauerkarteninhaber, geht heute nur noch zu ausgewählten Spielen. Warum? „Es ist immer der gleiche Ablauf, dieselbe Musik, die gleichen Sprüche, keine Show drumherum. Kurzum: Es gibt keine Abwechslung in der Arena.“ Er empfiehlt den VfB-Verantwortlichen, sich bei einem Spiel der Towerstars zu inspirieren.

Vertrauen zurückgewinnen

Ein anderer Leser, der nicht namentlich genannt werden will, erkennt im Zuschauerschwund einen Popularitätsverlust der Volleyballer. „Meine Wahrnehmung ist, dass die Leute nicht nur weniger zu den Spielen gehen, sondern dass das Thema nicht mehr das gesellschaftliche Gesprächsthema ist, was es einmal war. Hier gilt es Vertrauen zurückzugewinnen, was ein bescheideneres und vor allem sympathischeres Verhalten voraussetzt, ohne Eskapaden.“ Er ist auch überzeugt, dass die VfB-Verantwortlichen ein Glaubwürdigkeitsproblem haben und aufhören sollten, andere für ihre Fehler verantwortlich zu machen.