Laut polnischen Medien ist Vital Heynen der neue polnische Nationaltrainer. Er erhielt einen Dreijahresvertrag und soll die Volleyballer des Nachbarlandes bis zu den Olympischen Spielen in Tokio betreuen. Der Belgier ist der 27. Trainer des Verbandes.

Und was passiert mit dem VfB? „Vital Heynen und ich sind übereingekommen, dass er die Verhandlungen so führt, dass er sowohl das Nationalteam als auch den VfB in den nächsten zwei Jahren trainieren kann“, sagte Wunibald Wösle, Beiratsvorsitzender der Volleyball GmbH und VfB-Präsident gegenüber der Schhäbischen Zeitung. Der VfB und der polnische Verband werden in den kommenden Wochen eine Lösung suchen, mit der beide zufrieden sind. (to)