Volleyball-Finale: VfB Friedrichshafen zerlegt Berlin

Zwei Siege fehlen dem VfB Friedrichshafen nur noch zur Meisterschaft. Am Samstag zeigten die die Volleyballer vom Bodensee von ihrer besten Seite und erteilten dem ewigen Rivalen Berlin Recycling Volleys beim 3:0 (25:22, 25:23, 25:17) im ersten Finalspiel der Best-of-Five-Serie ub der ZF-Arena eine Lektion in Dominanz.

2022 Zuschauer sahen, wie die Häfler die Berliner zeitweise sogar demütigten. Die letzten drei Jahre war der Sieger dieses ewigen Finalduells – seit 1998 heißt der deutsche Meister entweder Berlin oder Friedrichshafen – am Ende immer Berlin. Und auch nun ist noch nichts entschieden, doch nach dieser dominanten Vorstellung des VfB und der von sehr vielen Fehlern durchzogenen Leistung der Berliner, benötigt es einige Phantasie, um sich einen Einbruch des VfB in den kommenden Spielen vorstellen zu können. Spiel zwei der Serie steigt am Donnerstag in Berlin (18.30/Sport1).

„Heute hat sich das fortgesetzt, was wir schon die ganze Play-offs über beobachten können. Unsere Aufschläge sind eine Waffe. So haben wir die Berliner aus dem Spiel genommen“, sagte VfB-Trainer Vital Heynen. Und dazu kam: „Wir haben das ganze Spiel über konstant gut gespielt, haben keine Auf- und Abs mehr in unserem Spiel“.

Boladz weiter überragend

Der VfB war am Samstag Schnell 5:2 vorne, die Berliner nahmen schon die erste Auszeit. Und wer hatte den VfB in Führung geschlagen? Bartlomiej Boladz, schon die ganzen Play-offs über überragend. Seine Aufschlagsseriee hatte beim Stand von 2:2 begonnen und lief bis zum 6:2.

Bald war der VfB 12:5 vorne. Es war eine Demontage. Die Berliner stabilisierten sich in der Folge etwas, doch ihr Spiel blieb vor allem in der Annahme sehr fahrig, teils schafften sie es nicht einmal, irgendwie über das Netz gebrachte Bälle wieder zurückzuspielen. Sergej Grankin, Berlins russischer Star-Zuspieler, kam mangels Zuspielmöglichkeiten gar nicht richtig dazu, seine Extraklasse zu demonstrieren. Bis zum Ende des Satzes sollten die Berliner vier einfache Annahmen verbaseln auch dies ein Grund, dass der Satz verloren ging – trotz einer kleinen Aufholjagd.

Der VfB hatte schon 19 Punkte, als der Meister diese startete. 20:17 aus Sicht des VfB stand es, als Boladz von der Diagonalen mal wieder einen Punkt für den VfB machte. Die Berliner schlugen beim Stand von 22:19 ins Netz, dann folgten aber zwei Punkte der Volleys, 23:21. Athanasios Protospaltis traf zum 24:21 für den VfB, drei Satzbälle. Philipp Collin schlug ins Netz. 24:22. Berlin schlug ins Aus, 25:22. Berlins Trainer Cédric Énard sprach von einer „optischen Täuschung. Der VfB war gefühlt sieben, acht Punkte besser als wir in diesem Satz.“

Berlin machte zu viele Fehler

Im zweiten Satz machten die Berliner weiter Fehler, die Häfler aber auch. Also entwickelte sich ein recht amüsanter, aber auch ziemlich konfuser Satz, in dem die Berliner trotz sehr unterdurchschnittlicher Angriffseffizienz von um die 30 Prozent zwischenzeitlich 11:10 führten.

Moritz Reichert führte Berlin zum 13:10, machte aber selbst den Fehler zum 13:11 und ließ doe Häfler wieder ins Spiel. Bezeichnend für die Partie: Berlin durchaus dominant, aber viel zu fehleranfällig.

Nun wurde der Satz langsam doch etwas hochklassiger, man bekam eine Ahnung davon, weswegen ausgerechnet diese beiden Mannschaften im Finale standen – wieder einmal, zum siebten Mal hintereinander. Der VfB übernahm dank Boladz, der das 19:18 machte, die Führung. Mit dem 20:18 ging es in die heiße Phase dieses Abschnitts. Sergej Grankin schlug zum Ausgleich auf, lud die Häfler dann aber zum 21:20 ein. Das Potential der Hauptstädter sah man immer wieder, doch die Fehler blieben eine Konstante.

Der VfB dagegen: Boladz, wer sonst, machte den Punkt zum 24:23. Schlug dann selbst auf, machte ein ein Ass. 25:23. Der VfB führte 2:0.

Heynen tippt in sein Smartphone

Der dritte Satz begann einseitig. Der VfB war schnell 5:1 vorne und als die Berliner dann doch mal ernst machten und harte Angriffsschläge auspackten, begann vor allem Athanasios Protopsaltis in der Annahme zu zaubern. Das setzte den Volleys sichtlich zu, der VfB führte bald 10:3. Berlins Trainer Cédric Énard wechselte beinahe seine gesamte Mannschaft aus. Allein, es half nicht.

Und Trainer Vital Heynen packte sein Smartphone aus und tippte wild darauf rum. Und rief Kapitän Markus Steuerwald zu sich und zeigte ihm das Getippte. Es handelte sich um taktische Anweisungen. Wie auch immer: Die Häfler griffen in dieser Phase konsequent und hart ab, sie wollten die schbnelle Entscheidung – und führten schließlich 15:8.

Und auch wenn Berlin sich nichtg komplett aufgab und durchaus auch punktete, smmelten die Häfler eben mehr Zähler. Boladz machte den Punkt zum 24:16. Andreas Takvam schlug zum Matchball auf – ins Netz. David Sossenheimer machte mit dem nöchsten Spielzug das 25:17 und sicherte den Sieg.