Volleyball-Bundesliga: VfB Friedrichshafen spielt Zwischenrunde

Die Volleyball-Bundesliga (VBL) hat den Endrundenmodus der 1. Bundesliga für die Saison 2021/22 festgelegt. Bei den Männern gibt es aufgrund der kleineren Staffelstärke vor den Play-offs eine zusätzliche Zwischenrunde. Wahrscheinlich ohne TSV Haching München, der voraussichtlich Ende der Hauptrunde aus dem Wettbewerb ausscheidet, da er aktuell nicht alle Lizenzierungsanforderungen vollständig erfüllt. In der Liga des VfB Friedrichshafen gibt es in der kommenden Saison außerdem auch keinen Absteiger.

Aufgrund des Rückzugs der Volleyball Bisons Bühl und dem turnusgemäßen Start des VC Olympia Berlin in der 2. Bundesliga werden in der kommenden Saison nur neun Teams um den Titel spielen. Um die Anzahl der Spiele trotzdem konstant zu halten und den Fans einen spannenden Wettbewerb zu bieten, wird es im Anschluss an die Hauptrunde in der Saison 2021/22, die bis 15. Januar 2022 gespielt wird, eine Zwischenrunde geben. Start der Zwischenrunde ist am 22. Januar 2022, das Ende ist für den 27. Februar terminiert. Danach beginnen die Play-offs.

So funktioniert die Zwischenrunde

In der Zwischenrunde werden zwei Gruppen gebildet. In Gruppe A spielen die vier besten Mannschaften der Hauptrunde, in Gruppe B messen sich die Plätze fünf bis acht. Beide Gruppen werden im Jeder-gegen-Jeden-Modus mit Hin- und Rückspiel durchgeführt. Die Tabellenpunkte der Hauptrunde werden vor der Zwischenrunde genullt, die Mannschaften erhalten jedoch eine Punktegutschrift von maximal neun Punkten auf Basis ihrer Hauptrundenplatzierung. „In der neu geschaffenen Zwischenrunde wird es für die Clubs darum gehen, sich die beste Ausgangsposition für die Play-offs zu erspielen“, erläutert die VBL-Spielleiterin Viola Knospe den Modus. „Gleichzeitig versprechen sich die Teams durch die höhere Leistungsdichte in den einzelnen Gruppen attraktivere Spiele für die Fans in dieser Saisonphase.“

Die Play-offs mit Viertelfinale und Halbfinale (jeweils „Best of three“) sowie Finale („Best of five“) werden im etablierten Modus ausgetragen. Voraussichtlicher Start der Play-offs ist der 12. März 2022, das letzte Finalspiel ist für den 8. Mai 2022 angesetzt.